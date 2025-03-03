İ10 üretimi bitiyor Hyundai elektrikli üretime dönüşüyor

Türkiye’de uzun bir aradan sonra yabancı sermayeli bir şirket ilk kez yüzde 100 elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı. Togg’dan sonra Türkiye’nin %100 elektrikli ve yerli ikinci modeli olacak olan aracı Hyundai İzmit tesislerinde ortaya çıkaracak. Model şimdilik net değil fakat kısa süre içinde detaylar açıklanacak teşvik görüşmeleri de başladı.

Ali YILDIRIM

Avrupa’da birçok tesis artık elektrikli araç üretimine soyunmuşken Türkiye’de yer alan birçok fabrikayı şimdilik elektrikli araç üretimi için uygun görmedi. Mild hybrid, tam hybrid ve şarj edilebilir hybrid üretimleri gerçekleşse de ilk yüzde 100 elektrikli araç üretimini Togg’dan sonra Hyundai Türkiye yapacak. Hyundai 2026 yılında İzmit’teki tesislerinde yüzde 100 elektrikli bir modelin üretimini gerçekleştirecek.

Model belli değil üretim 2026’da

Türkiye pandemi etkisiyle elektrikli otomobillere oldukça hızlı alıştı. 2021 yılında 2 bin 846 adet olan elektrikli araç satışları, kademe kademe yükseliş kaydetti. 2022’de 7 bin adede dayanan satışlar 2023’te patlama yaparak 66 bine merdiven dayadı. Geçen yıl ise Türkiye’de 100 bin adedin üzerinde elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu yıl ise 150 bin adetlik bir satış hedefleniyor. Sadece 2024’te pazardan aldıkları pay ise yüzde 10’u aştı. Tablo böyle olunca üretim mesailerinde de değişim başladı. Türkiye’de ilk yüzde 100 elektrikli araç üretimi BYD’den beklenirken, sürprizi Hyundai Türkiye yaptı. 2026 yılının ikinci yarısında üretimi başlayacak olan modelin detayları hakkında henüz net bir bilgi yok.

i10 bitiyor yerini elektrikli araç alacak

Şu an Hyundai’nin Kocaeli’ndeki tesislerinde hali hazırda i10, i20 ve Bayon modelleri üretiliyor. İ10 üretimi yakın zamanda bitecek. Tam bir tarih verilmedi fakat 2026’nın olacağı tahmin ediliyor. İ20 ve Bayon üretimi devam edecek. Böylece yeni elektrikli modelle birlikte fabrika yeniden 3 model mesaisine devam edecek. Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, İstanbul’da gerçekleşen toplantıda şunları söyledi: “Tesislerimizde günde 840 araç üretimi gerçekleşiyor. Yani 92 saniyede 1 araç üretiyoruz. İ10 bitiyor zaten ağırlıklı olarak ihracata çalışıyorduk. Yıllık 80 bin adetlik üretim kapasitesi vardı i10’da bunun 78 bin adedi ihraç ediliyordu. Şimdi ise yepyeni bir araçla 2026’nın ikinci yarısında yola çıkacağız. Yüzde 100 elektrikli bir model olacak. İnanın daha detayları biz de bilmiyoruz. Tek bildiğimiz üretimin bizde gerçekleşecek olması.”

“Teşvik görüşmeleri yapıyoruz”

1990 yılından itibaren üretime başladıklarına değinen Murat Berkel, 28 yılda yılda 3 milyon araç üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Berkel, “245 bin adetlik bir kapasite var. Bunun 204 bini zaten ihracata gidiyor. Oldukça güçlü bir ihracat katkımız var. Yeni üretilecek olan modelle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yüzde 100 elektrikli bir model olacak. Bunun için teşvik görüşmeleri yapıyoruz. Batarya üretimi olmayacak. Yerli tedarikçilerle görüşeceğiz. Ama daha hiçbir şey net değil” dedi.

Ucuz elektrikli Inster de yola çıkmaya hazır

Hyundai kısa süre içinde yeni elektrikli modellerini de pazara sunacak. Avrupa’da satışına başlanan elektrikli şehiriçi modeli Inster 2025’te Türkiye’de de yola çıkacak. Modele ilginin büyük olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Murat Berkel, “Gelmesi 2025’in ortalarını bulur. Ulaşılabilir elektrikli bir model olacak. Aynı zamanda Ioniq 6 makyajlanacak ve Ioniq 9 da gelecek” dedi. Pazarın 2025’te 1.1 milyon adetlerde seyredeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Berkel, Hyundai Türkiye olarak pazardan yüzde 5,9 pay alacaklarını ve toplamda 65 bin araç satmayı planladıklarını aktardı. Bunun 7 bin adedi de elektrikli modellerden oluşacağını da sözlerine ekledi.

Hyundai Türkiye 2025 hedefleri

Otomotiv Pazarı 2025 tahmini: 1.100.000 adet

Hyundai Türkiye Satış Hedefi: 65.000 adet / 5.9 Pazar payı

Hyundai EV Satış Hedefi: 7.000 adet

2025 Yeni Modeller: INSTER & INSTER Cross, IONIQ 6 makyaj ve IONIQ 9