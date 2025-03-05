Pazar daralıyor ama lüks tüketim durmuyor

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubat ayında yüzde 14,4 daraldı. Pazardaki bu daralmaya rağmen lüks araç satışları hız kesmedi. Ocak-Şubat döneminde büyüme yüzde 25’e yaklaştı. Bu süreçte tüm segmentler küçülürken sadece SUV’ler büyüme kaydetti.

ALİ YILDIRIM

Sıfır araç satışları ikinci ayında da gaz kesti. Pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında azalarak 159 bin 384 adet olarak gerçekleşti. Markaların sene başından beri dolu dizgin kampanyalarına rağmen ÖTV muaf satışlardaki düşük talep, kredilerdeki yüksek seyir ve matrah diliminin güncellenme beklentisiyle pazar şubat ayında kan kaybetti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak 131 bin 965, hafif ticari araç satışları da yüzde 30,4 azalışla 27 bin 419 olarak gerçekleşti. Bu dönemde lüks araç satışları hız kesmedi. Lüks tarafta Aston Martin, BMW, Lexus, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI ve Subaru satışları katladı.

Ticari araç satışında kayıp yüzde 30’u geçti

Sadece şubat ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 38 daralarak 14 bin 709 adede kadar geriledi. Otomobil tarafı da yüzde 7,6’lık azalış kaydetti. Toplam pazar ise Şubat 2025’te yüzde 14,4 daralarak 90 bin 730 adet oldu. Fakat hafif ticari son 3 yılın en kötü adetlerine imza attı. İlk 10 markaya baktığımızda en çok hafif ticari aracı Ford sattı. Satışları önceki yıla göre ilk 2 ayda yüzde 15’e yakın arttırdı. Listeye 5’inci sıradan giren Opel de yüzde 9 seviyesinde bir artış yakaladı hafif ticaride. Fiat, Citroen ve Volkswagen düşüş yaşayan markalardan oldu.

Orta segment küçüldü premiumlar büyüdü

Pazarın yüzde 82,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C sınıfındaki modellerden gelmeye devam etti. Fakat bu segmentlerin hepsinde yılın ilk iki ayında geçen yıla göre, düşüş yaşandı. Kayıp bir önceki yıla göre, yüksek oldu. Bunun aksine ağırlıklı olarak lüks segmentin yer aldığı D, E ve F sınıfında satışlar önceki iki aylık döneme göre, yükseliş gösterdi. ODMD verilerine göre, 18 lüks markayı baz aldığımız toplam lüks araç satışlarında büyüme bir önceki yılın ilk iki ayına göre, yüzde 24,6 olarak gerçekleşti. Toplam araç satışlarındaki daralmaya rağmen son 10 yılın en iyi ikinci şubatı olarak kayıtlara geçti. Otomobil pazarı da yine en iyi ikinci şubatını yaşadı.

SUV modeller artık gaz kesmiyor

Son birkaç yıldır en çok satan modeller SUV araçlar olurken, onları büyük kayıplar yaşasa da sedan araçlar takip etti. En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 58,6 pay ve 77 bin 344 satışla SUV otomobiller pay aldı. Bunları, yüzde 24,6 pay ve 32 bin 481 satışla sedan, yüzde 16,1 pay ve 21 bin 238 adetle H/B otomobiller takip etti. Sedan, hatchback, station wagon ve spor otomobil satışları yılın ilk iki ayında geçen yıla göre, sert daralmalar yaşadı. Ama SUV araç satışları bu daralmadan hiç etkilenmeyerek satışları arttırdı. Yerden yüksek modellerde yüzde 3,3’lük artış yaşandı.

Dizel bitti sıra benzinliye geldi

Elektrikli otomobil satışlarında da tam gaz artış sürüyor. Ama buna karşın başta dizel olmak üzere benzinli araç satışlarında bile sert kayıplar var. Benzinli otomobil satışları 65 bin 517 adetle toplam pazardaki payı artık yüzde 50’nin altına indi. Bir dönemin vazgeçilmez seçeneği olan dizel otomobil satışları da 11 bin 430 adede kadar düştü. Pazardaki payı zaten çoktan yüzde 10’un altına inmişti. Aslında ikinci sırayı hibrit araç satışları aldı. Hibrit otomobil satışları 37 bin 864 ile yüzde 28,7 paya sahip olurken, elektrikli otomobil satışları 16 bin 698 ile pastadaki payını yüzde 12,7’ye çıkardı. Tabi en çok talep düşük ÖTV oranına sahip olan 160 kW altındaki elektrikli otomobillerde oldu. Listenin ilk sırasında Tesla Model Y, Togg T10X ve MINI Countryman elektrik yer aldı.