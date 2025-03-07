Şubat ayının en çok satan SUV modeli belli oldu. B-SUV segmentinde Şubat 2025’te en çok satan model Dacia Sandero Stepway aldı. Araç, bin 742 adetlik satış rakamına ulaştı. İlk iki ayda model 3 bin 28 adet satış rakamına imza attı. İlk iki ayın lideri de Hyundai Bayon.

Otomobil satışlarının şubat rakamlarının belli oldu. B-SUV segmentinde Şubat 2025’te en çok satan model Dacia Sandero Stepway aldı. Bin 742 adetlik satış rakamına ulaşan model, Ocak-Şubat 2025’te model 3 bin 28 adet satış rakamına imza attı. Sandero Stepway, yılın ilk iki ayında segmentinde en çok tercih edilen ikinci model olma başarısını gösterdi. Modern tasarımı, sağlam yapısı ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla geniş kitlelere hitap eden Dacia Sandero Stepway, şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda çok yönlü bir SUV olarak fark yaratıyor. Dinamik tasarım öğeleriyle gerçek bir SUV’un enerjik ve güçlü görünümüne sahip model, pratiklik ve konforu merkezine alıyor. Aracın yaklaşık 1.2 milyon liralık fiyat etiketi var.

İlk üçte Bayon ve 2008 var

Şubat ayında onu takip eden model ise Hyundai Bayon oldu. Bin 643 adetlik satış rakamına şubat ayında ulaşan markayı bin 360 adetle de Peugeot 2008 takip etti.

Ocak-Şubat 2025 döneminin en çok satan modelleri

Hyundai Bayon 3.113 adet

Dacia Sandero Stepway 3.028 adet

Peugeot 2008 2.387 adet

Volkswagen Taigo 1.557 adet

Opel Mokka 967 adet

Ford Puma 879 adet

Kia EV3 821 adet

Volkswagen T-Cross 749 adet

Skoda Kamiq 640 adet

Nissan Juke 542 adet