Ulaşılabilir Bayon için yoğun mesai harcadık

Türkiye’den tüm dünyaya açılan yeni Hyundai Bayon, yıl sonuna kadar 28 bin 500 adetlik ihracat adedine ulaşacak. İç pazarda da oldukça ilgili gören model bir haftada bin adetlik satışa ulaşırken, tüketici en çok ucuz motor seçeneklerini seçiyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel “Yüksek ÖTV nedeniyle iç pazarda 1.4 MPI motor talep ediliyor. Son kur artışlarından sonra Bayon’un paket seçenekleriyle ulaşılabilir olmasına özen gösterdik” dedi.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’nin en genç otomotiv üreticilerinden biri olan Hyundai yeni Bayon ile küçük SUV’da hedef büyüttü. 15 Mart’ta üretimine başlanan Bayon’dan şu ana kadar 13 bin 500 adet üreten Hyundai Assan, modelden yıl sonuna kadar 35 bin adet üretecek. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Türkiye için 6 bin 500 adetlik satış rakamı hedeflediklerini belirtti. Berkel “Şu anki planlarımıza göre, geri kalan 28 bin 500 adeti yurtdışına ihraç edeceğiz. Yurt dışında satılan model en çok 1.0 turbo hibrit model. İç pazarda ise 1.4 MPI motor talep ediliyor. Önümüzdeki aylarda 1.0 motorları da Türk tüketicisine sunacağız. Yüksek ÖTV sebebiyle 1.4 motorlar sunuluyor. Son kur artışlarından sonra Bayon’un paket seçenekleriyle ulaşılabilir olmasına özen gösterdik” dedi. 1.4 litrelik versiyonun Avrupa için sunulmadığını ifade eden Berkel, bu seçeneğin sadece Türkiye için üretildiğini anlatarak “Talebe göre başka ülkelere de ihraç edebiliriz” diye konuştu.

HAYALLER TURBO GERÇEKLER ATMOSFERİK

Kurun bu süreçte çok fazla arttığını anlatan Berkel şöyle devam etti: “İlk planlamalar yapılırken biz hep 1.0 turbo satmak istiyorduk. İ20’de de biz kurlar artmadan önce bir dönem 1.0 turboyu ciddi anlamda satıyorduk. Kurlardan sonra fiyatların artmasıyla birlikte müşteri tekrardan 1.4 motora döndü. Birazda müşterinin alım gücüyle de şekilleniyor bu iş. 1.0 turbo aracın maliyeti 1.4 motora göre tabi daha fazla.”

C SUV’DAN B SUV’A GEÇİŞ UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

SUV segmentindeki talebe de değinen Berkel “Yıla ilk başladığımızda birçok marka yüzde 50’lik dilimde C SUV satıyordu. Bunun oranı ilk 3 ayda yüzde 70’ler civarındaydı. Kurun artmasıyla C SUV’da yüzde 50’lik dilimde kalan araç hemen hemen kalmadı. Bugün iyi bir C SUV almak istiyorsanız 400 bin liranın üstüne çıkmanız gerekiyor. SUV almak isteyen müşteri buraya ulaşamayınca B SUV’a yöneliyor. B SUV’da da yüzde 80’lik vergi dilimine giren paketleri var. Oraya da ulaşamayınca yüzde 50’lik vergili kısmında kendine araç almaya çalışıyor. İşte bundan dolayı yüzde 50 ÖTV diliminde kalan Bayon’un 1.4 Elite Style paketine yoğun talep var. Tamamen müşterinin alım gücüyle doğru orantılı bir ürün” ifadelerini kullandı.