Toyota hayalimdeki araba resim yarışması sonuçları belirlendi

Dünya çocuklarına “otomobilleri sevdirme ve onların hayal dünyalarını geliştirme” temasıyla Toyota tarafından düzenlenen “Hayalimdeki Araba” resim yarışmasının Türkiye ayağı sonuçlandı.

Dünya çocuklarına “otomobilleri sevdirme ve onların hayal dünyalarını geliştirme” temasıyla Toyota tarafından düzenlenen “Hayalimdeki Araba” resim yarışmasının Türkiye ayağı sonuçlandı.

Önceki yıl pandemi nedeniyle ertelenerek 2021 yılı ile birleştirilen ve ilk kez Türkiye özelinde online olarak gerçekleştirilen yarışmada; 4 farklı yaş kategorisinde 3 binin üzerinde resim, uzman jüri tarafından değerlendirildi. Türkiye’de 9’uncu kez yapılan yarışma sonucunda; 7 yaş ve altı kategorisinde Manisa’dan Zeynep Su Taşkıran, 8-11 yaş kategorisinde İstanbul’dan Ulaş Susup, 12-15 yaş kategorisinde İstanbul’dan Naz Peri İrem Kurt ve ilk kez düzenlenen “Özel Eğitim” kategorisinde de Ankara’dan Büşra Nalbant’ın resimleri birinciliğe layık görüldü.

Konularında uzman jüri heyetinin değerlendirmesi sonucunda, 7 yaş ve altı kategorisinde İstanbul’dan Deniz Günyel ikinci olurken, üçüncülüğü ise yine İstanbul’dan Melis Ada Uyanık aldı. 8-11 yaş kategorisinde ikinci Tekirdağ’dan Uygar Gönüllü, üçüncü ise İstanbul’dan Manolya Özbaşandaç oldu. Yarışmanın 12-15 yaş kategorisinde Konya’dan Defne Seven ikinciliği, Bolu’dan Rumeysa Düzgün de üçüncülüğü elde etti. Özel Eğitim kategorisinde ise yarışmaya Ankara’dan katılım gösteren Mert Can Çetinkaya ikinci, Rıza Mert de üçüncü sırada yer aldı. Yarışmada ilk 3 sırayı paylaşanlar 1500-3500 TL arasında değişen Teknosa hediye çekleriyle ödüllendirildiler.

Toyota’nın dünya çapında gerçekleştirdiği yarışmanın Türkiye bölümünde dijital ortama aktarılarak gönderilen resimlerde çocuklar gelecekte otomobillerin nasıl olacağını hayal ederek tuvale yansıttılar. Bu yıl 7 yaş altı kategorisinde 986, 8-11 yaş kategorisinde 1612, 12-15 yaş kategorisinde 418 ve özel eğitim kategorisinde de 22 resim yarıştı.

Geçen yıl ertelenen yarışmaya katılan resimlerle birlikte bu yılın resimleri; Prof. Dr. Aydın Ayan başkanlığında Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Teymür Rzayev, Doç. Dr. Burcu Ayan Ergen ve Dr. Öğr. Üyesi Burcu Pehlivan’dan oluşan uzman jüri tarafından değerlendirildi.