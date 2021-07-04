Hedef Avrupa’da ilk 5

ŠKODA, açıkladığı 2030 stratejileriyle birlikte önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği dönüşümün yol haritasını gösterdi. “SONRAKİ SEVİYE-ŠKODA 2030 STRATEJİSİ” olarak adlandırılan yol haritasında; marka daha uluslararası hale gelecek, daha fazla elektrikli model sunacak ve daha fazla dijitalleşecek.

ŠKODA, açıkladığı 2030 stratejileriyle birlikte önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği dönüşümün yol haritasını gösterdi. “SONRAKİ SEVİYE-ŠKODA 2030 STRATEJİSİ” olarak adlandırılan yol haritasında; marka daha uluslararası hale gelecek, daha fazla elektrikli model sunacak ve daha fazla dijitalleşecek.

2030’da Avrupa’da en çok satan beş markadan biri olmayı hedefleyen ŠKODA, aynı zamanda Hindistan, Rusya ve Kuzey Afrika gibi gelişmekte olan bölgelerde lider Avrupa markası olmayı amaçlıyor. ŠKODA, mevcut işleri korumasının yanı sıra elektromobiliteyle birlikte daha fazla istihdam yaratılmasını da sağlayacak.

AVRUPA’DA İLK 5 VE DAHA FAZLA ELEKTRİKLİ HEDEFİ

ŠKODA, uluslararası alanda genişlemesine yeni FABIA modeliyle hız kazandıracak. Bununla birlikte ürün yelpazesi, 2030’da en az 3 yüzde 100 elektrikli modelle daha fazla genişleyecek. Bu yeni modeller fiyat ve boyut olarak ENYAQ iV’nin altında konumlandırılacak. Avrupa’da ilk beş hedefiyle yoluna devam eden ŠKODA, giriş segmenti modelleriyle konumunu güçlendirecek, daha ulaşılabilir ve elektrikli modellerle istikrarlı bir şekilde büyüyecek. Bu hedeflerle birlikte ŠKODA, yıllık 1.5 milyon adetlik global satış potansiyeline erişecek.

2030 yılında ŠKODA’nın önemli hedeflerinden biri ise pazar gelişmelerine bağlı olarak Avrupa’da elektrikli araç payının yüzde 50-70 arasında olmasını hedefliyor.

ŠKODA markası, satış hedefleriyle birlikte çevresel hedeflerde de önemli adımlar atıyor. 2020 seviyesine göre toplam filo CO2 emisyon oranını yüzde 50’den daha fazla düşürecek. Aynı zamanda tüm Çek ve Hindistan fabrikalarında 2030’dan itibaren net sıfır karbon emisyonu ile araç üretimi gerçekleştirecek.