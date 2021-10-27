Hyundai TUCSON ve IONIQ 5 çarpışma testi tam notla bitti

Hyundai TUCSON ve IONIQ 5 çarpışma testi sonuçları belli oldu. İki araç, çarpışma testlerinden beş yıldız aldı. BAYON ise dört yıldız alarak güvenlikten tam not aldı.

Hyundai TUCSON ve IONIQ 5 çarpışma testi sonuçları belli oldu. Hyundai, TUCSON, IONIQ 5 ve BAYON modelleriyle bağımsız araç değerlendirme kuruluşu olan Euroncap çarpışma testlerinde başarıya ulaştı. Yakın zamanda satışa sunulan ve tüm pazarlarda popülerliğini zirveye taşıyan üç yeni Hyundai modeli, değerlendirilmeye alınan tüm kriterlerden en yüksek skorları elde etti. Hem TUCSON, hem de IONIQ 5 maksimum beş yıldızlı güvenlik derecesini elde ederken, BAYON’a da dört yıldız derecesi verildi. Euro NCAP güvenlik testinden geçen araçlar şu dört kategoride değerlendirildi. Öncelikle “Yetişkin Yolcu”, “Çocuk Yolcu”, “Korunmasız Yaya” ve daha sonra da “Güvenlik Donanımları” açısından değerlendirilen araçlar, kendi segmentlerinde en iyi performansı gösterdiler.

ÇOCUK YOLCULAR İÇİN TAM NOT

Beş yıldızlı Hyundai TUCSON, özellikle “Yetişkin Yolcu” ve “Çocuk Yolcu” arasında en iyi dereceyi elde etti. IONIQ 5 ise ayrıca bu kategorilerde ve “Güvenlik Donanımı”nda da mükemmel sonuçlara ulaştı. BAYON da “Çocuk Yolcu” kategorisinde en iyi performansı gösterdi.

HYUNDAI GÜVENLİK PAKETİ

Hyundai modelleri, Hyundai Smart Sense aktif güvenlik ve sürüş yardımı özellikleri ile üretiliyor. Ön koltuktaki yolcuları daha da güvende tutmak için geliştirilmiş yedi hava yastığı sistemine ek olarak, Yeni TUCSON’un yükseltilmiş güvenlik paketi de artık Otoyol Sürüş Asistanı (HDA), Kör Nokta Görüş Monitörü (BVM), Kör Nokta Çarpışma Asistanı özelliği içeriyor. Kör Nokta Çarpışma Engelleme Yardımcısı (BCA) ve Ön Çarpışma Önleme Asistanı (Kavşak dönüş özellikli FCA), TUCSON’un hızını kontrol altında tutmasına ve trafikte öndeki araçla olan mesafeyi korumasına ve şeridinde kalmasına yardımcı oluyor.

Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM) ise dönüş sinyali kullanıldığında arka görünümü 10.25 inç’lik dijital göstergeye aktarmış. Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) da arka taraftan sürekli olarak virajları izliyor ve başka bir araç algılandığında sürücüleri uyarıyor ve gerektiği durumlarda diferansiyel frenleme uyguluyor. FCA da diğer otomobiller, yayalar ve bisikletlilerle çarpışmayı önlemek için otonom olarak fren yapıyor. Bu özellik, şimdi Kavşak Dönüşü özelliğini de içeriyor ve koruma aralığını sola dönerken kavşaklarda çarpışmaları önlemeyi içerecek şekilde genişletiyor.

Tamamen elektrikli IONIQ 5 modeli de Otoyol Sürüş Yardımı 2’yi (HDA 2) sunan ilk Hyundai modeli. HDA 2, navigasyon tabanlı Akıllı Sürüş Kontrolü (NSCC) ve Şerit Takip Yardımı’nı (LFA) birleştirerek Seviye 2 otonom sürüş özelliklerini kullanıyor ve otoyolda sürüşü daha rahat hale getiriyor. Bu özellik, hızı, yönü ve takip mesafesini kontrol etmek ve sürücünün şerit değiştirmesine yardımcı olmak için ön görüş kamerası, radar sensörleri ve navigasyon verilerini kullanıyor.

Hyundai SUV ailesinin yeni üyeleri gibi BAYON da geniş bir Smart Sense özellikleri listesiyle standart olarak gelen güvenliğe öncelik veriyor. Daha güvenli otoyol sürüşüne ek olarak, Driver Attention Warning (DAW) yani uykulu veya dikkati dağılmış bir sürüş algılandığında sürücüyü uyaran bir sistemle donatılıyor. Araç Kalkış Uyarısı (LVDA), öndeki araç trafikte ilerlediğinde veya öndeki araca yeterince hızlı tepki verilmediğinde sürücü hareket etmesi için uyarılıyor.

Hyundai, her yıl yapılan Euro NCAP çarpışma testlerinden en yüksek güvenlik derecesini alan modeller üretiyor. Bu modellere en son eklenenler TUCSON ve IONIQ 5 olurken maksimum beş yıldızlı derecelendirmeyi kazanan önceki Hyundai modelleri arasında i30, KONA, SANTA FE, IONIQ ve NEXO yer alıyor.