Havada sıfır karbon

ABB E-mobilite, Lilium’un hızlı şarj altyapısını geliştirme ve tedarikini üstlenecek. ABB MegaWatt hızlı şarj altyapısı, bataryaların yaklaşık 30 dakikada tamamen şarj edilmesini sağlayacak.

ABB E-mobilite ve bölgesel elektrikli havacılıkta dünya lideri Lilium N.V. (“Lilium”), Lilium’un yüksek hızlı bölgesel havacılık ağı için şarj altyapısı sağlamaya ve 2024’te bu altyapının ticari lansmanını yapmaya yöne-lik planlarını duyurdu. Lilium, Florida, Almanya ve Brezilya’da ağlar oluşturmayı planladığını açıkladı. An-laşma kapsamında ABB, elektrikli havacılıkta ihtiyaç duyulan sefer hızını sağlamak adına gereken MegaWatt hızlı şarj altyapısının geliştirilmesi, denenmesi ve tedarikini üstlenecek. Bataryaları yaklaşık 30 dakika içeri-sinde tamamen, 15 dakika içerisinde ise yüzde 80’e kadar şarj edecek şekilde tasarlanan ABB şarj noktaları, Lilium’un küresel vertiport ağının dört bir yanında her gün uçak başına 20-25 seferi mümkün kılıyor. Yedi koltuklu Lilium jetinin ilk etapta 250 km menzile ve saatte ortalama 282 km hıza ulaşması bekleniyor.

TÜM ALANLARDA ELEKTRİK SAÇACAK

ABB E-mobilite Divizyonu Başkanı Frank Muehlon: “Lilium’un sürdürülebilir havacılığı büyütme misyonunun, ABB’nin küresel pazar uzmanlığı, e-mobilite ve şarj altyapısındaki liderliğiyle birleştirilmesi, hem çevre için hem de yolcular için büyük bir kazanım. Birçok elektrikli ‘araç’ üreticisi tarafından benimsenen şarj standartlarının tamamını karşılamak açısından bu ortaklığı önemli bir adım olarak görüyoruz. ABB E-mobilite, yeni MegaWatt şarj standardını destekleyerek otomobil ve kamyonlardan deniz taşıtlarına, maden araçlarına ve şimdi de havacılığa kadar tüm ulaşım yollarında elektrifikasyonun önünü açıyor.”

HAVADA YÜKSEK VOLTAJ

2019 yılında ticari havacılık operasyonlarının neden olduğu küresel karbon emisyonu, 2013 yılından bu yana yüzde 29’luk bir artışla toplamda 918 milyon tona ulaştı. Bu toplam emisyonun 780 milyon tonuna, yani yüzde 85’ine yolcu taşımacılığının neden olduğu düşünüldüğünde taşımacılığın karbonsuzlaştırılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına oldukça kritik bir adım. Lilium CEO’su ve Kurucu Ortağı Daniel Wiegand: “Havacılığın karbonsuzlaştırılmasının hem acil hem de kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Doğru şarj altyapısına sahip olmamız, hızlı ve verimli şarj sayesinde yüksek hızlı bölgesel havacılık ağımızın hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Elektrikli havacılıkta şarj standartlarını belirlemek için elektrifikasyon ve yazılımda onlarca yıllık deneyime sahip ABB ile çalışmaktan gurur duyuyoruz.” Bölgesel havacılık ağı, birçok park yerinin ve yüksek güçlü şarj noktalarının bulunacağı vertiportlardan oluşacak. Bu ortaklık kapsamında geliştirilecek MegaWatt Şarj Sistemi (MCS), 1000 kW’a kadar doğru akım (DC) şarjına olanak tanırken, kamyon ve otobüs gibi elektrikli ağır taşıtlarda da kullanılabilecek. ABB ve Lilium, bu sistemi geliştirirken birlikte çalışabilirliği destekleyen standartlar çerçevesinde ilerlemeyi hedefliyor. Her türden aracın şarjı için küresel standart olarak Birleşik Şarj Sistemi (CCS) temelli birlikte çalışabilirliği destekleyen CharIN kuruluşu, ticari araçların yüksek güçle şarjı için uluslararası bir standart belirlemek amacıyla 2018’de “MegaWatt Şarj Sistemi” Görev Gücünü oluşturdu.