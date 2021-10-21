İsviçre’nin elektrikli dönüşümü ABB’den sorulacak

Basel, İsviçre’nin en büyük altyapı projelerinden biri kapsamında 2027’ye kadar tüm otobüslerini elektrikliye dönüştürecek. ABB, projenin hem elektrifikasyon hem de şarj çözümlerini sağlayacak

ABB, Industrielle Werke Basel’in (IWB) siparişi doğrultusunda Basel kentinin 2027 yılına kadar sürdürülebilirliğe hizmet edecek elektrikli otobüslere geçmesini sağlayacak. Anlaşma, Basel Toplu Taşıma İşletmesi’nin (BVB) tüm otobüs filosunu elektrikliye dönüştürme çalışmaları kapsamında yapıldı. İsviçre’nin en büyük altyapı projelerinden biri olan bu proje doğrultusunda BVB, Basel-Stadt kantonundaki tüm toplu taşıma araçlarının 2027’ye kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışmasını şart koşan yasal koşulları yerine getiriyor. İki etapta 120’den fazla elektrikli otobüs alınmasıyla birlikte verimli bir şarj altyapısı oluşturulacak. Güç kaynağını sağlayacak olan IWB, projedeki teknoloji tedarikçisi ve ortağı olarak ABB ile el sıkıştı. İhalenin finansal detayları henüz açıklanmadı.

TERMİNAL DURAKLARINDA HIZLI ŞARJ

ABB, şarj altyapısı yönetim ve servisine yönelik yazılım da dahil olmak üzere şarj istasyonları ve gerekli tüm şebeke bağlantı donanımı için eksiksiz bir ürün portföyü ve çözümü sunacak. İlk etapta iki geçici tesiste ve daha sonra da Rank deposunda sunulacak gece boyunca şarjın yanında 450 kW kapasiteli hızlı şarj üniteleri de (“opportunity charging”) ilk etapta kentin en uzun otobüs güzergahları üzerinde yer alan EuroAirport ve Kleinhüningen’deki terminal duraklarına kurulacak. Böylelikle elektrikli otobüslerin kapsamı genişlerken, tüm otobüs ağı da çok daha ulaşılabilir hale gelmiş olacak. “Opportunity Charging” çözümü sunan bu istasyonlarda elektrikli otobüsleri şarj etmek için dört ile altı dakika yeterli oluyor. ABB’nin yenilikçi ve bölümler arası ABB Ability™ dijital çözüm ve hizmetlerinden biri olan yüksek kapasiteli şarj üniteleri, internet üzerinden erişim de sağlıyor. Böylelikle operatörler şarj noktalarını uzaktan izleyip yapılandırarak aksamalardaki problemleri en aza indirebiliyor ve verimliliği optimize edebiliyor.

ABB BİZİ İKNA ETTİ

IWB Mobilite Baş Danışmanı Patrick Wellnitz: “ABB, derin tecrübesi ve uzmanlığıyla bizi ikna etti. IWB olarak e-mobilite alanında uzman bir kuruluş olmamıza rağmen böylesine büyük projelerle her gün karşılaşmıyoruz. Bu projede ABB ile birlikte çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

GELECEĞİN EMİSYONSUZ ULAŞIMI

ABB E-mobilite Divizyonu Başkanı Frank Muehlon: “Geleceğin emisyonsuz ulaşımı için ihtiyaç duyduğumuz teknolojilerin tamamı halihazırda mevcut; şimdi ise sıra bunları uygulamaya koymakta. Göteborg ve Hamburg’dan Katar ve Batı Avusturalya’ya kadar dünyanın dört bir yanında otobüsleri elektrikliye dönüştüren lider bir tedarikçi ve güvenilir bir ortak olarak bu alandaki uzmanlığımızı kanıtlamış durumdayız.” ABB İsviçre Elektrifikasyon İş Kolu Başkanı Daniel Müller: “Bu iddialı proje kapsamında elektrifikasyon ve şarj çözümlerimizle IWB’yi ve Basel kentini destekleyecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projenin İsviçre-Almanya-Fransa kesişiminde ve ötesinde örnek olacağına ve bir kez daha temiz, sessiz ve ulaşılabilir elektrikli mobilitenin fırsat ve avantajlarını ortaya koyacağına inanıyoruz.”