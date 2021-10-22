Toyota, şehirler için tasarlanan tamamen yeni A segmentindeki crossover modeline Aygo X ismini verdi. Segmentinde eşsiz bir model olacak Aygo X, X harfiyle genişleyen SUV ürün gamına gönderme yapıyor.

Toyota, şehirler için tasarlanan tamamen yeni A segmentindeki crossover modeline Aygo X ismini verdi. Segmentinde eşsiz bir model olacak Aygo X, X harfiyle genişleyen SUV ürün gamına gönderme yapıyor. Aynı zamanda 2014’te tanıtılan ikinci nesil Aygo ile birlikte modelin imzası haline gelen “X” harfi bu modelde de devam ettiriliyor.

KASIM AYINDA KENDİNİ GÖSTERECEK

Toyota’nın TNGA GA-B platformu üzerine yapılan Aygo X, ilk kez Kasım ayında gösterilecek. Aygo modeli, 2005’ten bu yana Toyota’nın en ulaşılabilir modeli olarak genç ve eğlenceli karakteri sayesinde müşteriler tarafından takdir edilmeye devam ediyor. Toyota Avrupa’nın AR-GE merkezinde geliştirilen araç Avrupa’da tasarlanan ve üretilen bir model olarak öne çıkıyor.

AVRUPALI MÜŞTERİLER İÇİN TASARLANDI

Yeni Yaris ve Yaris Cross’ta kullanılan, büyük beğeni toplayan GA-B platformuna sahip olacak Aygo X, Avrupa müşterilerinin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı. Aygo X’in üretimi Toyota’nın Çekya’daki Kolin fabrikasında gerçekleştirilecek. Toyota’nın Avrupa’daki büyümesine önemli katkılar sağlayan bir model olacak Aygo X, aynı zamanda segmentine de yeni bir boyut kazandıracak.