Toyota Aygo X ile segmentine renk getirecek

Toyota Aygo X prologue tasarım vizyonunu sergiledi. Aygo X prologue, A segmenti kullanıcıları için çok daha cesur ve etkileyici bir tarzla dikkat çekecek.

Toyota Aygo X prologue tasarım vizyonunu sergiledi. Toyota’nın Avrupa’daki tasarım stüdyosu ED² tarafından segmentin geleceğini şekillendirmek üzere tasarlanan Aygo X prologue, A segmenti kullanıcıları için çok daha cesur ve etkileyici bir tarzla dikkat çekecek. Aygo X prologue, “giriş seviyesi” olarak adlandırılan araçların da etkileyici bir tasarıma sahip olabileceğini kanıtlıyor.

İLK MODEL 2005’TE GELDİ

İlk olarak 2005 yılında tanıtılan Aygo, Toyota’nın Avrupa’daki en ulaşılabilir modeli olmasının yanında eğlenceli sürüşü ve farklı tarzıyla uzun yıllardan bu yana Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Aygo X prologue tasarımını gerçekleştirmek adına ED² tasarım stüdyosu tamamen bu projeye özel bir ekip kurdu ve ortaya ikon olma yolunda cesur bir tasarım çıkarıldı. Aygo her zaman kişisel özgürlüğü ve mobiliteyi temsil eden bir model olarak dikkat çekerken, Aygo X prologue ise modele daha fazla heyecan katacak. Yeni tasarımı ile her açıdan güçlü bir kişiliğe ve güçlü bir duruşa sahip olacak Aygo X prologue, jant boyutlarının büyümesiyle birlikte daha yüksek görüş açısına kavuşacak ve böylece sürücüler etrafı daha iyi görebilmenin tadını çıkarabilecek.

ÇİFT RENK TASARIMI

Her açıdan dikkat çekici görünen Aygo X prologue, cesur tasarımını çift renkli gövdeyle birleştirerek aracın her zaman harekete geçmeye hazır olduğunu vurgulayacak. Daha sportif tarzı destekleyen eğimli tavan çizgisi de aracın dinamiklik hissini artıracak. Ön tarafta yüksek teknolojili farlar, kaputu bir kanat şekliyle saracak. Alt bölümde altıgen temalı büyük bir ön panjur ve sis farları da aracın hareket etmeye hazır tarzını destekleyecek.

PRATİK ÖZELLİKLERLE DİKKAT ÇEKİYOR

Aygo X prologue aynı zamanda pratik özellikleriyle de hareket etmeye hazır özgür ruhları da destekleyecek. Arka bölümde plakalıktan çıkan bisiklet taşıma aparatı gibi özellikler her günün bir maceraya dönüşmesini sağlayacak. Bununla birlikte dış dikiz ayna kapaklarındaki aksiyon kameraları, keşif için ve anı paylaşmak için kusursuz bir özellik olarak öne çıkacak. Entegre tavan barları, altıgen stop lambalarıyla görsel bir uyum içerisinde tasarlanırken aynı zamanda Aygo DNA’sına da bir gönderme yapacak.