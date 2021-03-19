Otopratik marka cam suyu ve antifriz ürünlerini de sundu. Otopratik, akü, hava, polen, yağ ve yakıt filtreleri gibi yedek parça ürünleri de yer alan geniş ürün gamına cam suyu ve antifrizden oluşan oto bakım kategorisi ürünlerini de dahil etti.

Otopratik marka cam suyu ve antifriz ürünlerini de sundu. Otopratik, otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe güçlü bir çözüm ortağı olmak üzere ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Lider marka, yedek parça alanındaki yatırımlarından sonra araç bakımında ve zorlu hava koşullarında hem güvenlik hem de yüksek performans için kritik öneme sahip olan cam suyu ve antifirizi de ürün yelpazesine dahil etti. 2020 yılında hava, polen, yağ ve yakıt filtreleri ile genişlettiği hizmet yelpazesindeki ürün sayısı 54 oldu.

-25 DERECEYE KADAR DAYANIKLI CAM SUYU

1 litre, 2,5 litre ve 5 litre olmak üzere üç ayrı paket seçeneği ile Otopratik noktalarından temin ediliyor. Otopratik marka cam suları -25c dereceye kadar aracın cam suyunun donmasını engelliyor. Yağışlı havalarda görüş alanını en optimal şekilde temizlenmesine destek oluyor. 1 litre ve 3 litre seçenekleri bulunan Otopratik marka antifrizler ise -40c dereceye kadar aracın soğutma sıvısının donmasını engellemesinin yanı sıra sürekli kullanımda aracın motor ömrünü uzatıyor.

LASTİĞİN ÖTESİNDE HİZMET SUNUYOR

Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor genişleyen Otopratik hizmetleriyle ilgili şunları söyledi; “Otopratik mağaza zincirlerimiz, Brisa’nın lastiğin ötesinde hizmet sunma vizyonunun en güzel örneklerinden biri. Araç sahiplerinin tek noktada binek ve hafif ticari araçları ile ilgili tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla faaliyete aldığımız bu hizmete yaptığımız yatırımlar, değişen ihtiyaçlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda devam ediyor. Hedefimiz sektörün tedarik ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayacakları güçlü bir çözüm ortağı olmak.”