Brisa kârını katladı

Brisa, 2023 yılının ilk yarısında dengeli satış kanalları ve yüksek marka gücü ile güçlü bir performans gösterdi ve cirosunu %54 artırarak, 9,1 milyar TL’ye ulaştırdı. Şirket, yılın ilk yarısında yaşanan enflasyonist ortam ve kur kaynaklı maliyet artışlarına karşın yapılan riskten korunma işlemleri ve etkin fiyatlama stratejisi sonucunda operasyonel karlılığını korudu ve faaliyet karında %48 artış gösterdi.

Brisa, 1 Ocak-30 Haziran 2023 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılı ilk yarısında hem Türkiye hem de uluslararası pazarlarda talebin baskılandığı ortamda Brisa, dengeli satış kanalları ve yüksek marka gücü ile güçlü performans göstererek cirosunu %54 artırdı. Yılın ilk yarısında şirketin toplam cirosu 9,1 milyar milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket, bu dönemde operasyonel karlılığını korudu ve faaliyet karında %48 artış gösterdi. Brisa’nın 2023 yılı ilk yarı net karı 1 milyar 147 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde özellikle bir kerelik alınan deprem vergisi gibi önemli tek seferlik giderler hariç tutulduğunda Brisa’nın net karı 1 milyar 380 milyon TL oldu ve geçen yıla göre %48 artış gösterdi. Brisa bu dönemde ilk kurumsal bonusunu ihraç etti, bununla birlikte etkin finansman işlemlerine devam ederek hem yabancı para pozisyonunu güçlü tuttu hem de finansman maliyetlerindeki artışları limitledi.

DEPREM BÖLGESİNE MOBİL MAĞAZALAR KURDUK

Şirketin 2023 yılı ilk yarı sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü: “6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından Brisa olarak bölgede yaraları sarmaya devam ediyoruz. Bölgenin çözüm bekleyen en önemli konularının başında eğitim geliyor. Sabancı Vakfı ve şirketimizin ortaklarından Bridgestone’un katkılarıyla Hatay Dörtyol’da Sabancı Lassa Ortaokulu’nu hizmete açtık. Aynı dönemde bayilerimizin iş sürekliliği için, deprem nedeniyle mağazaları hasar görmüş bayilerimize özel, 20’nin üzerinde mobil konteyner mağazanın üretimini ve bölgeye gönderimini gerçekleştirdik.”