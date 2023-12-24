Araç var müşteri yok şimdi sıra bizde

Bulunurluk sorununun bittiğini fakat önceki dönemde ancak misafirlere hizmet edecek kadar araç bulduklarını söyleyen Enterprise Türkiye CEO’su Tangün “Araç var ama müşteri az. Tedarik süreçlerinin yok olduğu dönemde stratejik ortaklarımızın bize verdiği desteği unutmadık. Şimdi de biz onları destekliyoruz” dedi.

ALİ YILDIRIM

Artan maliyetlerden kiralama sektörü de nasibini aldı. Dünyada faaliyet gösteren köklü şirketler bile daha şimdiden B planına hazırlanırken, 2024’e düşük borç maliyetleriyle yola girmeyi planlıyor. Türkiye’de 34 ilde 88 adet ofisle hizmet veren Enterprise de pazarda yaşanan bu dalgalanmaya rağmen 2023’ü yüzde 20 büyümeyle kapatmayı planlıyor. Bu sene yaşanan bulunurluk sorunundan bahseden Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, mevcut ortamda misafirlere hizmet verebilecek kadar araç bulduklarını kaydetti. Tangün “Stratejik ilişkilerde olduğumuz firmaları daha çok biz besliyoruz çünkü şu anda araç var ama müşteri azalıyor diyelim. Bu işler böyle. Bütün yaptığımız işte orta ve uzun vadeli bakmaya çalışıyoruz. Gerçekten bir katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Dönem dönem de test ediliyor. 2018’de test edildi, 2020’de test edildi. Şimdi tekrar test edildi” dedi.

FİLO İNDİRİMLERİ TEKRAR NORMALE DÖNDÜ

Maliyetlerin o dönemde arttığını kaydeden Tangün şöyle devam etti: “Filolara verilen indirimler azalmıştı. Oralarda tekrardan bir normalleşme var. Ortalama bir araç 1 milyon – 1.2 milyon TL oldu. Bunları siz verimsiz kullandığınızda ciddi finans maliyetleri ortaya çıkıyor. Tabii ki finans maliyetinin yüksek olması bizim maliyeti artırıyor. Özellikle hem son dönemde yaşadıklarımız hem de bizim biraz olaya yaklaşımımız riski ve likiditeyi yönetmeyi hep önceliklendirdik. Bu sezonda araç bulunurluğu arttı. Biz mayısta, haziranda temmuzda bunu görebiliyorduk. Biz istesek daha fazla araç alabilirdik, almadık. Hem oradaki fiyatlar hem de trendde bir değişim olabileceğini düşündüğümüz için ve riski yönetmeyi ve likiditeyi önceliklendirdiğimiz için dedik ki, filomuz 1.500, 2.000 araç daha az olsun ama daha rahat hareket edebilecek şekilde olalım.”

‘BORÇLA BORÇ YÖNETİLEN DÖNEMDE DEĞİLİZ’

Özarslan Tangün “Önümüzdeki dönemde şunu görüyoruz.; Enflasyonun kontrol altına alınması için faizlerin artırılması gerekiyor. Bu Türkiye için gerekli bir şey. Bunun sonucunda da belki ekonomide bir soğuma, yavaşlama olabilir. Herkesin maliyetlerinde bir artış oluyor, olacak ama bunlar gerekli. Hem ekonominin hem de bizim sektörümüzün de orta ve uzun vadede daha sağlıklı olması için bu tür şeyler gerekli. Onun olduğunu görüyoruz. O dönemde de maliyetler yukarıya çıkıyor ama dediğim gibi borcunuzun oranı önemli. Bütün varlığınızı tamamen borçla yönetiyor olsanız bu ortamda zorlanırsınız ama bizde dediğim gibi belli bir miktar olduğu için yönetmesi daha kolay. Ama herkesin maliyetleri artıyor ve artacak.”

ENTERPRİSE YES OTO İLE HALKA ARZ OLACAK

Özarslan Tangün “2024 yılı içinde halka arz planlıyoruz. Onunla ilgili de başvurularımız var. Belli süreçlerin içine girdik. Zaten halka açık olarak da bazı dokümanlar yayınlandı. Şunu çok önemsiyoruz; yani sermaye piyasaları hakikaten Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesi için çok önemli ve gerçek anlamda, uzun süreli, kalıcı bir sermaye alıyorsunuz. Bu anlamda gerçekten verimli bir şekilde kullanıp işine yatırım yapan, buna doğru getiri sağlayabilen firmaların hem kendileri faydalanıyor hem yatırımcılar faydalanıyor hem de ekonomi faydalanıyor bundan. Yes Oto bizim şirketimiz. Yes Oto A.Ş. olarak başvurumuzu yaptık. Sürecin içindeyiz. Yani SPK’nın içinde bir başvurumuz var ve 2024 yılı içinde hazırlanıyoruz.”