Çinliler kendileriyle rekabete başladı

Kısa sürede Türkiye pazarına hızlıca adapte olan Çinli markaların sayıları ve etkinliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreği sonrasında pazara dahil olan birçok Uzak Doğulu marka, satış grafiklerini hızla yukarı doğru çıkarmaya başladı. 841 bin adede ulaşan sıfır otomobil pazarı karşısında 7 markanın toplam satışı da 51 bin adedi geçti. 2024’te ise Türkiye’deki Çinli markaların sayısı bir elin parmaklarını geçince rekabet iyice kızışacak.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de otomotiv pazarı son yılların en çekişmeli dönemlerinden birini yaşadı. Bulunurluk sorunu yatırımcı iştahıyla sıfır araca olan yüksek talep derken, iç pazar yılın ilk 7 ayında oldukça iyi bir performans sergiledi. Yüksek faiz dönemi etkisi ve artan bulunurlukla birlikte satışların vitesi düşse de pazarı Türkiye’ye yeni giren markalar diri tuttu. Kasım 2023’te aylık bazda en yüksek satış rakamları görüldü. Özellikle Çinli markaların bu konuda etkisi oldukça yüksek oldu. Eski Çinli algısını geride bırakan birçok Uzak Doğulu marka da Türkiye’de ortalama fiyatların altında bir seçenekle hareket edince pazardaki etkinlikleri arttı. Geçen yıl sadece birkaç Çinli marka pazarda boy gösterirken bugün sayıları neredeyse bir elin parmaklarına ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’ne (ODMD) kayıtlı Çinli marka sayısı 7 olurken, model sayısı ise neredeyse 15’i buldu. İç pazara birçok Uzak Doğulunun ilk çeyrek sonrasında dahil olmasına rağmen 841 bine yakın toplam otomobil satışı karşısında bu 7 Çinli marka toplam pazarda yüzde 6 pay aldı ve 51 bin adetten fazla otomobil satışı gerçekleşti.

B FİYATINA C SINIFI SATIYORLAR

Yıllardır Türkiye pazarında faaliyet gösteren markalara göre daha uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Çinli modeller de rekabetin içine birden dahil oldu. Birçok Uzak Doğulu Türkiye’de B fiyatına C sınıfı modeller satmaya başladı. Böylece artan fiyat enflasyonuna da bir nevi katkıda bulunuldu. Tercihler özellikle fiyatlardan dolayı bu araçlara kayınca, rekabet iyice alev aldı. Hatta Çinli markaların pazardaki etkinliğinin artmasıyla birlikte, kendileriyle rekabet eder hale geldi. Marka sayısındaki hızlı artış, rekabeti de Uzak Doğulular arasına taşıdı. 2024 ile birlikte birçok markanın daha pazara giriş yapacağı paylaşılanlar arasında. Hatta bazı şirketler şimdiden Çinli üreticilerin Türkiye’ye ayak basması için masaya çoktan oturmuş durumda. 2024 sonuna kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Uzak Doğulu marka sayısının 15’i geçmesi bekleniyor. O zaman asıl rekabet Avrupalılarla değil kendi aralarında gerçekleşecek.

KISA SÜREDE İLK 10’A GİRDİLER

Çinli modeller Türkiye’de kısa süre içinde başarılı satış grafiğine ulaştılar. Hatta bazıları ilk 10’a bile girdi. Markaların birçoğu ilk adımı elektrikli modellerle artsa da içten yanmalı seçeneğine sahip olanlar pastadan büyük payı aldı. Sektördeki gelişen trendlere de ayak uyduran markalar, pazarda rekabet etmek için çeşitli stratejiler uygulamaya devam ediyor ve başarılı bir performans da sergiliyorlar. Fiyat rekabeti, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilirlik gibi faktörler, markalar arasındaki rekabeti şekillendiren ve öne çıkan detaylar oluyor.

11 AYLIK SATIŞ KARNESİ CHERY 35.331 MG 11.874 Skywell 2.541 BYD 552 Leapmotor 355 Seres 289 MAXUS 78 HONGQI 18 TOPLAM 51.038

7 MARKA 51 BİN ARAÇ SATTI

Yılın ilk çeyreği sonrasında pazara adım atan markaların grafikleri de iyi bir seviyeye ulaştı. Özellikle bulunurluk sorunu ve artan fiyat baskısı döneminde pazara dahil olan Çinliler, seviyeyi bir tık ileri taşıdı. Yılın ilk 11 aylık dönemi hesaplamasında Chery bu dönemde güzel bir atak yaparak 11 ayın baz alındığı veride 35 bin 331 adetlik satış rakamına imza attı. Onu hemen 11 bin 874 adetle MG takip etti. İlk üçe giren markalar arasında Skywell de 2 bin 541 adetle dikkat çekti. Bu 3 markayı bin adetlerin altında satış rakamıyla BYD, Leapmotor, Seres, Maxus ve Hongqi takip etti. 11 aylık toplam satış adetleri 51 bini aştı. Otomobil pazarından yüzde 6 pay aldı.