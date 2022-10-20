Lassa Maxiways lastikleri şimdi otobüslerde

Brisa’nın hafif ve ağır ticari araçların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği yeni nesil lastiği Lassa Maxiways, Otokar’ın pazar lideri Sultan otobüslerinde kullanılacak.

Brisa ve ticari araç sektörünün öncü şirketi Otokar, uzun yıllara dayanan işbirliklerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Brisa’nın Lassa Maxiways ürünleri, turizm ve servis taşımacılığında en çok tercih edilen otobüs olan Otokar’ın Sultan modeli ile birlikte yollara çıkmaya hazırlanıyor. Kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunan Otokar, Sultan model otobüsleri için Lassa’nın yeni nesil LSR grubu düz tip midibüs ve kamyonet lastiği Maxiways’i tercih etti. Yeni karışımı sayesinde önceki nesle göre %13 daha uzun ömür sağlayan Lassa Maxiways, hafif ticari ve ağır vasıta araçların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi. Lassa Maxiways’in güçlü karkas yapısı, ağır yüklerin üstesinden kolaylıkla gelirken düzensiz aşınmaların da önüne geçiyor. Sahip olduğu markalamalar ile kullanıcısına yaz ve kış kullanım imkanı sunan Lassa Maxiways serisi, kuru ve ıslak zeminlerde araca yüksek çekiş gücü ve mükemmel fren mesafesi kazandırıyor. Brisa’nin yolcu taşımacılığı yapan midibüs ve otobüs grubu için Lassa markası altında özel olarak tasarladığı Maxiways ürünlerinin bu özellikleri ile Otokar’ın araçlarının verimliliğini ve son kullanıcı memnuniyetini arttırması hedefleniyor.