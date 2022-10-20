Togg Trugo ve Shell, Türkiye’yi şarj cihazlarıyla örecek

Togg Trugo ile Shell, 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kuracak.

Togg Trugo ile Shell, 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kuracak. TOGG ne zaman yola çıkıyor? 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkarmaya hazırlanan Togg, elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için sürdürdüğü şarj cihazı kurma çalışmalarına, alternatif ve yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla enerji dönüşümünde öncü konumda olan Shell ile iş birliğine imza atarak hız kattı. Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen imza töreniyle duyurulan iş birliği kapsamında, Trugo ve Shell & Turcas, 81 ilde 180 kW üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacak.

MAKSİMUM 50 KİLOMETREDE BİR İSTASYON OLACAK

Yapılan anlaşmaya göre Trugo’nun 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320’sinde Trugo, 80’inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak. Söz konusu 400 lokasyonda kurulacak yüksek performanslı şarj cihazı sayısı ise yaklaşık 600 adet olarak belirlendi. Şarj cihazları, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir kurulacak. Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşabilecek. Cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olacak yüksek performanslı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi ortadan kalkacak.