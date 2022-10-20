Rolls-Royce ilk elektrikli otomobili olan Spectre modelini otomobilini tanıttı. 520 kilometre menzile sahip olacak olan model, 2023 yılı sonuna doğru yola çıkacak.

Rolls-Royce ilk elektrikli otomobili olan Spectre modelini otomobilini tanıttı. Rolls-Royce tarihinde ilk olan model, markayı elektrikli otomobil dünyasına da sokmuş oldu. Rolls-Royce Motor Cars Ceo’su Torsten Müller-Ötvös açıklamasında, Spectre’ın ilk olduğunu, benzinli modellerin aşamalı olarak kaldırılacağını ve 2030 yılından sonra Rolls-Royce Motor Cars’ın sadece elektrikli otomobill üreteceğinin bilgisini verdi.

2023 SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Yeni Spectre ‘ın, ilk sahiplerine 2023 yılının sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Spectre fiyatlandırmasının Cullinan ile Phantom arasında konumlandırılması bekleniyor. Rolls-Royce’da şimdiye kadar üretilmiş en geniş Pantheon ızgaraya sahip. 830 saatlik tasarım modellemesi, rüzgar tüneli testinin ürünü Spirit of Ecstasy heykeli otomobilin olağanüstü aerodinamik özelliklerini arttırmaya yardımcı oluyor. Spectre, Rolls-Royce’un aerodinamik açıdan en verimli otomobili olduğunu gösteriyor. Bölünmüş far tasarımı, manevi öncüsü Phantom Coupé’ ye saygı duruşunda bulunuyor. Spectre, neredeyse 100 yıl içinde 23 inç jantlarla donatılan ilk üretim iki kapılı coupé’dir.

TASARIM, BATARYA İÇİN SERTLEŞTİ

Rolls-Royce mühendisleri, alüminyum bölümler ve bataryanın otomobill yapısına entegrasyonu sayesinde mimariyi önceki tüm Rolls-Royce’lardan %30 daha sert hale getirdiler. Oluşturulan altyapı, mükemmel düz zemin profili oluşturmasının yanında alçak oturma pozisyonu ve aynı zamanda 700 kiloluk ses yalıtımı sağlıyor.

VİRAJI ALGILIYOR SÜSPANSİYONLAR SERTLEŞİYOR

Otomobilin viraj denge çubuklarını ayırarak her bir tekerleğin bağımsız hareket etmesine izin veriyor. Virajın yakın olduğu belirlendiğinde, Planar sistemi bileşenleri yeniden birleşerek amortisörleri sertleştiriyor. Ardından dört tekerlek ve direksiyon sistemi, zahmetsiz giriş ve çıkış sağlamak için aktivasyon için hazırlanıyor. Viraj alırken 18 sensör izleniyor ve Spectre’ın sabit kalması için direksiyon, frenleme, güç dağıtımı ve süspansiyon parametreleri ayarlanıyor.

520 KİLOMETRE MENZİLİ OLACAK

Aracın testleri devam ediyor. En son yapılan ölçümlere göre, Spectre’nin menzili 520 kilometre. 430 kW güce sahip olan model 900 NM torka sahip. Araç 0’dan 100 kilometre hıza saatte 4.5 saniyede ulaşıyor.