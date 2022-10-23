RS Otomotiv dünyaya açılıyor

RS Otomotiv Grubu, araç hasar onarımında kazandığı bilgi birikimi ve tecrübeyi globale taşımaya başladı. Geçtiğimiz günlerde şirket, Filistin, Hindistan, Bahreyn, Irak ve İsveç ülkelerinden işbirliği geliştirmek üzere gelen ziyaretçilerini ağırladı.

Global bir marka olma yolundaki ilk adımını, 2017 yılında Çekya’da açılan RS Servis şubesiyle atan RS Otomotiv Grubu, dünya ülkelerine açılarak hasar onarımındaki tecrübesi ve kalitesini küresel bir çerçevede sunmaya başladı. İlk etapta Filistin, Hindistan, Bahreyn, Irak ve İsveç olmak üzere bir dizi ülke ile ilk görüşmelerini ve prensip anlaşmalarını başarılı bir şekilde tamamlayan grup şirketi, bu ülkelerden gelen yeni partnerlerini İstanbul Maltepe’de bulunan genel merkezinde ağırladı. RS Servis’in kendine has onarım tekniklerini yerinde gören yabancı yatırımcıların tüm onarım süreçlerinden etkilendiğini belirten RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Pandemi sonrasında tüm dünyanın aynı anda büyük bir değişime uğraması; otomotiv ve sigortacılık sektöründe kısmen zorunlu kısmen istekli olarak bir takım değişikliğe geçmesini kaçınılmaz hale getirdi. Kuzey ülkelerindeki savaş, küresel enflasyon, çip krizi, lojistik sıkıntılar ve bir dizi diğer olumsuz gelişmeler araçlarda kaza sonrası parça değişimi yapmak yerine onarımı zorunlu bir hale getirdi. Ancak bu zorunluluk tüm tarafların sonuç olarak kazandığı bir statüye evrildi, tüm dünya onarımın ne kadar önemli ve kıymetli olduğu konusunda bir farkındalık kazandı ve adeta hemfikir oldu, bizlerse önce onarım felsefesini kurulduğumuz ilk günden bu yana benimsemiş bir şirketiz.” dedi.

DÜNYAYA AÇILACAĞIZ

“İşte biz de en iyi yaptığımız iş olan bu alanda, önce onarım felsefesini ülkemize kazandırdığımız gibi, yerli ve milli değere sahip bir şirket olarak büyük bir gururla bilgi ve tecrübemizi ihraç etmenin tam zamanı olduğunu düşünerek işbirlikleri geliştirmeye başladık.” şeklinde konuşmasına devam eden Ünaldı, “Bu amaçla harekete geçerek son dönemde satın almış olduğumuz Met Teknik firmasını bünyemize kattık ve sigorta şirketleriyle nihai tüketiciler olan araç sahiplerinin özellikle hasar hizmetini uçtan uca, tek merkezden almasını sağlayacak güçlü bir ekosistem oluşturduk. Mini Onarım, Boyasız Onarım, Mobil Parça Onarımı, MR Termografik Görüntüleme Cihazı ile yeni nesil ekspertiz hizmetleri, teknik eğitimlerimiz ve halen geliştirdiğimiz bir dizi yenilikçi hizmeti yurtdışında da vermeye başlıyoruz. 2023 hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı şerefine bayrağımızı diğer ülkelerde de dalgalandırarak bu gururu hep birlikte yaşamak.” ifadelerini kullandı.