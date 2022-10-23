Elektrikli Jeep Türkiye’de ilk çeyrekte voltaj alacak

Elektrikli Jeep Türkiye’de ne zaman satılacak? İlk olarak Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan model, 400 kilometrenin üzerinde menzile sahip.

Elektrikli Jeep Türkiye’de ne zaman satılacak? Elektrikli Jeep Türkiye pazarına çıkmak için gün sayıyor. İlk olarak Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan model, 400 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Jeep Avenger’da standart olarak yer alan Selec-Terrain ve Eğim İniş Kontrolü, otomobilin yerden yüksek yapısının ve üstün yaklaşma ve uzaklaşma açılarının da sayesinde ona gelişmiş beceriler sağlıyor. Jeep Avenger, yeni bir elektrikli motor ile yeni bir bataryayı birleştiren yeni nesil 400 Volt elektrikli güç-aktarma sistemi ile donatılıyor. Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için, sadece 3 dakika şarj yeterli oluyor. Ayrıca, bataryalar yüzde 20’den yüzde 80’e yalnızca 24 dakikalık bir sürede şarj oluyor. Tüm bu özellikler onu, sınıfındaki geleneksel oyuncular dışında Jeep marka sıfır emisyonlu bir alternatif arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor. Kompakt boyutları, geniş iç mekanı ile Jeep Avenger, modern bir tasarım arayan aktif yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefliyor.

2023’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE GELİYOR

Jeep markasını B-SUV segmentinde temsil eden Renegade modelinin altında konumlandırılan Avenger 4 metre uzunluğunda ve bir kompakt SUV olarak hacim açısından Avrupa’nın en büyük ikinci segmenti olan ve hızla büyüyen B-SUV segmentinde yer alıyor.B-SUV segmentinin 2023 yılında yıllık toplam 2,2 milyon satışa ulaşması bekleniyor. Bu, Avrupa’da satılan her beş araçtan birine denk geliyor. 2024 yılına kadar Jeep ürün gamında yer alan ve en çok satan model olmasını beklenen ve Avrupa’da gelecek yıl satışa sunulacak Jeep Avenger, Türkiye yolları ile 2023’ün ikinci çeyreğinde buluşacak.

156 BEYGİR GÜCÜNDE

Yüksek güç ve tork seviyesiyle hem asfalt, hem de asfalt dışı yollarda üstün sürüş keyfi sunacak olan Jeep Avenger, yeni bir elektrikli motor ve yeni bir bataryayı bir araya getiren yeni nesil bir elektrikli güç-aktarma sistemiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Avenger’ın kalbinde bulunan ikinci nesil 400 Volt elektrikli güç-aktarma sistemi, Stellantis ve Nidec Leroy-Somer Holding arasındaki ortak girişim olan Emotors tarafından sunuluyor. 156 HP’ye karşılık gelen 115 kW güç ve 260 Nm tork üretiyor. Avanger’daki yine Stellantis tarafından üretilen yeni 54 kWh kapasiteli batarya, yüksek enerji yoğunluğu ile nominal ve kullanılabilir enerji arasında mükemmel bir oran sunuyor.

ŞEHİR İÇİNDE 550 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

Şehir döngüsünde 550 km ve WLTP döngüsünde ise 400 km menzil sağlıyor. Son derece kompakt bir yapıya sahip olan 2 milyon kilometrenin üzerinde test edilen batarya, ön ve arka koltukların altında yer alıyor. Avenger, hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için 3 dakikada şarj oluyor. Ayrıca, bataryalar yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 24 dakikalık sürede şarj edilebiliyor. Avenger bu özellikleriyle; Avrupalı kullanıcıların günde ortalama 30 km yol kat ettiği göz önünde bulundurulduğunda şarj etmeden günlerce sürüşe imkan sunuyor.