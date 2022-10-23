Dacia CEO’su Denis Le Vot, araçların gelecekte daha pahalı olacağını ve insanların artık otomobile gereğinden çok fazla para ödemek istemediğini anlattı. Üretim tarafıyla da ilgili bilgi veren Vot “Evet arıyoruz, gelecek yılın ilk aylarında bunu ele alacağız. Bu konuda tekrar planlama yapmak zorundayız” dedi.

ALİ YILDIRIM-PARİS

Paris Otomobil Fuarı’nda bir araya geldiğimiz Dacia CEO’su Denis Le Vot, Türkiye pazarından da bahsederek sorularımızı yanıtladı. Vot, markanın bir dönüşüm arifesinde olduğunu söyleyerek, gelecekte araç fiyatlarının daha pahalı olacağını ifade etti. Vot, araçların gelecekte daha pahalı olacağını ve insanların artık otomobile gereğinden çok fazla para ödemek istemediğini anlattı.

MANTIKLI FİYATLARA ARAÇ ÜRETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Dacia’nın artık tam olarak bunlara hitap ettiğine değinen Vot “Herkes için otomobil yapıyoruz. Yaptığımız şey basit ve güvenilir. Türkiye’de de otomobillerin uzun süreler kullanıldığını biliyoruz. Üzerinde çalıştığımız şey basit ve daha güvenilir araçlar üretmek. Bu nokrada, Dacia olarak farklı markalardan da müşteri çekmeye başladık. Artık Dacia’lar yüksek donanımlarla tercih ediliyor. Yani üst segmentlerde müşteriler geliyor ve yüksek donanımlı araçlara Dacia’nun sunduğu mantıklı fiyatlara ulaşabiliyorlar” dedi. Üretim kapasitesinin de yeterli olmadığına artık kanaat eden Vot şöyle konuştu “Evet arıyoruz, gelecek yılın ilk aylarında bunu ele alacağız. Bu konuda tekrar planlama yapmak zorundayız. Planımız gelecek yılın başlarında belli olur.”

SPRING TÜRKİYE’DE EN UCUZ ELEKTRİKLİ OLACAK

Markanın ilk yüzde 100 elektrikli modeli olan Spring’i de Türkiye pazarına sokacaklarını ifade eden Denis Le Vot, aracı 2023 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacağını belirtti. Vot, modelin aylık 5 bin adetlik satış rakamını geride bıraktığını da söyledi. Türkiye’de kasım itibarıyla satışa çıkacak 7 kişilik Jogger’ın da gerek fiyatı gerekse sunduğu özelliklerle başarılı satış rakamlarına ulaşacağını ifade eden Vot “Normal bir 7 koltuklu otomobil 25 bin euro iken Jogger yalnızca 16 bin euro” dedi.