Renault ikinci el araç yenileme işinde detaylar belli oldu. OYAK-Renault Fabrikaları Bursa’da kullanılmış otomobillere ‘İkinci Bahar’ yaşatacak. İkinci el otomobillere yeniden hayat verecek projenin doğduğu yer olan Fransa’da Renault Flins fabrikasında Refactory işinin detaylarını inceledik. Hemen hemen aynı modelin Türkiye’ye uyarlanacağını paylaşan yetkililer, burada 3-4 yaş aralığındaki araçları yeniliyor. Burada içten yanmalı araçlar elektrikli otomobile de dönüşüyor.

ALİ YILDIRIM-PARİS

Renault ikinci el araç yenileme işine start veriyor. Yeni bir otomobil sahibi olmak artık bu dönemde oldukça zor hale geldi. En ucuz otomobilin fiyatı bile 500 bin lira bandını neredeyse aştı. Ücretli çalışanlar için otomobil sahibi olmak artık bir adım daha uzağa giderken, tüketici artık ikinci eline de gözü gibi bakıyor. Bu süreçle birlikte hem tedarik sorunları hem de artan fiyatlar karşısında dünya yeni bir anlayış ortaya çıktı. Avrupa’da dikkat çeken ikinci el araç yenileme merkezi modelleri yavaş yavaş Türkiye’de de uygulanmaya başladı. İrili ufaklı birçok şirket bu işe girmişken, Renault da Avrupa modelini 2023’te Türkiye’ye getirecek.

BANTTAN SIFIR İKİNCİ EL

Bu konuda uzun bir süredir mesai yapan Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Doğu, bu modeli yakın zamanda Türkiye’ye getireceklerini paylaştı. Bunu Renault-OYAK Fabrikaları’nda gerçekleşeceğini aktaran Doğu, araçların banttan sıfır ikinci el olarak çıkacağını söyledi. Geçen hafta Fransa’da bulunduğumuz süreçte Renault’un Fransa Flins fabrikasını da gezme fırsatı bulduk. İkinci el araç yenilemenin kalbine indiğimiz süreçte fabrika yetkilileri sorularımızı cevapladı. Burada yapılan modelin hemen hemen aynısını Türkiye’ye de uygulanacağını aktaran yetkililer, yeni bilgiler de verdi.

2023’E KADAR 45 BİN ARAÇ YENİLENECEK

Bu fabrikada aynı zamanda Nissan Micra ve Renault ZOE üretiliyor. Bizde de Renault Clio’nun yer aldığı gibi. İkinci el araç pazarı tüm dünyada ciddi bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bu yüzden ikinci el araç yenileme de geleceğin vazgeçilmez modellerinden biri olabilir. Flins’te 11 bin metrekare üzerine kurulan sistemle birlikte 2023’e kadar yıllık 45 bin aracın yenilenesi hedefleniyor. Filolar ve sigorta şirketleri için önümüzdeki yılın sonunda Refactory’de ağır hasarlı araçlar için yeni bir kaporta onarım faaliyetine start verilecek. Kaporta fabrikası olacak olan yerde 2023’e kadar 3 bin aracın tamir edilmesi planlanıyor. 2025’te de 25 bin araca ulaşacak.

10 AYDA 20 BİN ARAÇ YENİLENDİ

Bu fabrikada boyadan parça değişimine kadar her şey yapılıyor. Renault’un Avrupa’daki en büyük tesisi olan Flins, aynı zamanda 50 yıllık bir tarihe de tanıklık ediyor. Fabrikada özel birimler oluşturan tesiste aynı zamanda Nissan Micra ve Renault ZOE üretimi de yapılıyor. 800 kişi burada yenileme işinde çalışırken, sadece bu yıl 20 bin aracın yenilendiği de paylaşılanlar arasında.

BURSA’DAKİ ‘REFACTORY’ DE BAYİLER

ÜZERİNDEN ARAÇ KABUL EDECEK

Fransa Flins’teki yetkililer, ikinci el araç toplayıp satmanın dışında bireysel müşterilerin de sisteme dahil olabileceğini anlattı. İkinci el aracını yenilemek isteyen müşteri öncelikle bayi ile iletişime geçecek. Ekspertizi yapılan modelin teslimat süresi de maksimum 10 gün. Ama buradaki yetkililer teslimatın genelde 6 gün sonunda yapıldığını da paylaştı.

1 SENEYE KADAR GARANTİ VERİLECEK

Yenilenmesi yapılacak araçlarda şimdilik yaş sınırlaması olacak. Bu sınırlama parça ve fiyata göre değişiklik gösterirken, aynı zamanda garantisinde de değişik durumlar söz konusu oluyor. Fabrikadan garantili olarak çıkan modellere 6 ay ile 1 sene arasında bir süre veriliyor. Maksimum 3-4 yaş aralığına uygulanan yenileme modeli sadece Renault marka araçları da kapsamıyor. Şimdilik Filns’te Renault, Nissan, Peugeot ve Toyota modelleri ikinci baharını yaşayarak banttan iniyor.

İÇTEN YANMALILAR ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞECEK

Ağırlıklı olarak sigorta şirketleriyle çalıştıklarını vurgulayan fabrika yetkilileri, işin bir de fiyat boyutuna değindi. İkinci el araç fiyatlarının Avrupa’da da sert yükseldiğine değinen yetkililer, alınan araçları onarmaya değerse yapacaklarını aktardı. En çok konuşulan modellerden biri ise dönüşüm. Türkiye için bu ayak şimdilik ne olmasa da Renault Refactory’de elektrikli dönüşüm gerçekleşecek. Klasik içten yanmalı araçları elektrikliye döndüren fabrika, maliyetleri de düşürecek. 2023 sonunda LCV Master’a yapılacak olan uygulamayla hız kazanacak olan elektrikli dönüşüm sisteminde fiyatlar daha da düşecek. Sıfır elektrikli araca göre, dönüşüm yüzde 40-45 bandında daha ucuz olacak.

‘OTOMOTİVİN APPLE’I OLACAĞIZ’

Paris’te sorularımızı cevaplayan Renault Group CEO’u Hakan Doğu, fabrikanın kapasitesini tamamen doldurmaya çalıştıklarını söyledi. Doğu “Şu anda Renault markasının stratejisi 2025’ten sonra tamamen elektrikliye geçmek. Elimizde Dacia var. Dacia’lar içten yanmalı hibrit olarak devam ediyor. Türkiye’de bizim ana markamız Renault orada bunu nasıl acaba yapabiliriz onun üzerine düşünüyoruz. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye’de ne modeller üretmemiz lazım ihracat ve iç pazar için onları tahmin etmeye çalışıyoruz. Şu anda her şey değerlendirme aşamasında. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ile birlikte mobilite üzerine 4-5 inovatif proje açıklayacağız. Türkiye’de hiç kimsenin yapmadığını yapacağız. Türkiye’de otomotivin Apple’ı olmak gibi kendimize hedef koyduk. Otomotivin Apple’ı olursak. Sektör değişiyor. Biz kendimizi araç üreticisi olarak tanımlamıyoruz artık” dedi.

Refactory çalışmalarında son aşamada olduklarını paylaşan Doğu “Teknolojik olarak yatırımlarımızın ne olacağının kararını verdik. İkinci elin kaderini değiştireceğiz. Bundan sonra muhtemelen diğer üreticiler bizi taklit edecektir. Çünkü otomobile doğru ulaşma yöntemi bu olacak. İnsanları kandırarak ikinci ele ulaşılmasını engellemiş olacağız. Biz aracı 10 yıllık süreci boyunca sürekli yenileyip garantiler verip o aracın biz halkın güvenli kullanabileceği uygun fiyatlı araçları yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

‘0-6 YAŞ GRUBUYLA BAŞLAYACAĞIZ’

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş “Refacory benim yürekten inandığım bir proje. Bunda bir de garanti sistemi var. Bunu ilk etapta biz şubelerimiz kanalıyla yapmak istiyoruz tabi ki network üzerinde satış kanalı olarak kullanılacaktır. 0-6 yaş olacak başlangıçta 10’a doğru gideceğiz sonra. Burada önemli olan araba bulmak. 3 yaşında bir araç 2 sene garantiniz olacak. 6 yaşında 2 sene garantisi olacak. Bizim avantajımız. Motor yemişse motoru değiştiririz. Her şeyi yaparım. Aracı biliyorum ben. Yenilenmiş parça ithalatı Türkiye’de yasak maalesef. 5-6 yaşı 7-8 yaşa götürürsek parçaları yenileyebiliriz. Maliyetleri düşürebiliriz. Oyunu biz burada değiştireceğiz. Refactory fabrikanın içerisinde olacak. Fabrikanın içerisine sokup çıkaracağız” dedi.