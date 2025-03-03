Oyak Renault Otomobil Fabrikası, 8 milyonuncu aracı olan Renault Duster’ı üreterek, önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Oyak Renault Otomobil Fabrikası, 8 milyonuncu aracı olan Renault Duster’ı üreterek, önemli bir kilometre taşına ulaştı. Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jan PTACEK, “8 milyonuncu aracımızı gururla banttan indirirken, Türkiye’nin üretim yetkinliğini ve küresel rekabetteki konumunu daha da güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Beş bini aşkın çalışanıyla Oyak Renault, Renault Group’un en verimli üretim merkezlerinden biri olmanın yanı sıra ileri mühendislik çözümleri ve yenilikçi üretim teknolojileriyle de en yüksek kalite standartlarını koruyor. Ayrıca Oyak Renault bugün, Ar-Ge merkezi, geniş satın alma ekibi, tedarik zinciri ve planlarımıza ulaşmamıza yardımcı olan diğer birçok fonksiyonu bünyesinde barındırıyor” dedi.

Rekabetçi tedarik zinciri

Oyak Renault, güçlü mühendislik altyapısı, rekabetçi tedarik zinciri ve teknoloji odaklı yaklaşımı ile Renault’nun küresel üretim ağı içindeki stratejik konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Yapay zeka destekli otomasyon sistemleri, büyük veri analitiği ve sürdürülebilir endüstri çözümleri sayesinde üretim süreçlerinde kalite ve verimlilik en üst düzeye çıkarılıyor. Bu yaklaşım, hem Türkiye’nin otomotiv ekosistemine katkı sağlıyor hem de Renault’nun uzun vadeli küresel hedeflerine destek veriyor.