2024’te yıldız rekoru kırdı 2025’te voltajı arttıracak

Mercedes-Benz, otomotiv sektöründe satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 22 artırarak 2024’ü 29 bin 967 adet otomobil satışı ile kapattı. Mercedes-Benz, 2025’e de otomobil satışlarını artırarak girdi ve Ocak ayında satışı gerçekleşen 1.921 araçla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir büyüme kaydetti.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Mercedes-Benz, otomotiv sektöründe satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 22 artırarak 2024’ü 29 bin 967 adet otomobil satışı ile kapattı. Mercedes-Benz, 2025’e de otomobil satışlarını artırarak girdi ve Ocak ayında satışı gerçekleşen 1.921 araçla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir büyüme kaydetti. Hafif ticari araçlarda da yıl başında belirlenen hedef aşılırken 2024, en çok Sprinter ve Vito satılan yıl oldu.

Kredi almak neredeyse mümkün değil

Geçen hafta İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında sorularımızı cevaplayan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, otomobilde neredeyse kredi almanın artık mümkün olmadığını söyledi. Fakat ticari tarafta işlerin biraz daha farklı ilerlediğinden bahseden Bekdikhan, “Burada da kredi pahalı vadeler kısa” dedi. Ticari kredi tarafını değerlendiren Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz de “Bizim alanımız aslında bu tarafta biraz daha geniş. Takas tarafımız çok güçlü. Bu yüzden kredi kullanımı yapıyoruz. Fakat şu dikkatimizi çekti. Yüksek faiz ortamında müşteriler vadeyi uzun tutup faiz ödemek istemiyor” yorumunu yaptı.

Online satışlarda Almanya’yı geçtik

Tufan Akdeniz “2024’ün başında belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıkarak 10 bin 334 aracın satışını gerçekleştirdik. 2024’ün son çeyreği, tarihimizin en yüksek satış rakamlarına ulaştığımız dönem olurken Aralık da tarihimizdeki en yüksek araç satışını gerçekleştirdiğimiz ay oldu. Yine 2024, tarihimizde en fazla Sprinter ve Vito sattığımız yıl oldu. Online Store satışlarda 25 ülke arasından, Almanya’yı da geçerek, birinci olduk. Ayrıca kişisel kullanıma yönelik sunduğumuz V-Serisi ve EQV araçlarımız ile lüks MPV sunan ilk ticari araç markası olarak önemli bir yere sahibiz” dedi.

Globalde ilk 11’deyiz

Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam da “Geçen yıl Mercedes-Benz olarak sadece toplam pazarı değil, aynı zamanda premium segmenti ve ana rakiplerimizi de geride bıraktık. Tüm bu başarılar sayesinde, Mercedes-Benz Türkiye olarak global satış sıralamasında 14’üncü sıradan 11’inci sıraya yükseldik. Bu ilerlemeyi sadece iki yıl içinde gerçekleştirdik. Elektrikli araç satış oranımız yüzde 17,3’e ulaştı. İçten yanmalı motorlu ve elektrikli versiyonları birleştirdiğimizde, toplamda 371 adet G-Serisi satışı gerçekleştirdik” yorumunda bulundu.

2025’te tereddütlüyüz ama iyimseriz

Yeni yılın bir fırsat senesi olduğunun altını çizen Şükrü Bekdikhan, “2025’te tereddütlü iyimserlik halindeyiz. Bu yılın bizim için fırsatlar sürdüğünü biliyoruz. Sürprizlerin bizi şaşırtmayacağı bir yıl olacak diye düşünüyoruz. Hazırız sürprizlere. En önemli gücümüz birincisi müşterilerimiz onlardan çok büyük güç alıyoruz. 2025 yılında bizim için çok güzel ürünlerle başlayacak. Hem elektrikli hem benzinli alanlarda da çok önemli başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz. Biz tüm ürünlerle otomobil hafif ticari araçlar için iyi bir yıl olacağını düşünmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Satışlar hem fiziksel hem de online devam edecek Mercedes-Benz Türkiye, 2023 yılında satışları artık online tarafa çevireceğini duyurmuştu. Bayilerin acente modeline döneceğini aktaran Mercedes-Benz Türkiye yetkilileri, hem acenteler üzerinden hem de online kanallar üzerinden satışların yapılacağını aktarmıştı. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yeni dönemde online satışın komple olmayacağının altını çizerek, “Bunu ticari tarafa uygulamak zaten zor. Otomobil tarafında da kademeli geçişe devam ediyoruz. Aslında baktığımızda globalde bile böyle bir eğilim yok. Biz bunu hem fiziksel hem de dijital alanlardan entegre diyoruz. Online ve fiziksel satış birlikte yürüyecek” dedi.