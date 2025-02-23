Isuzu BIG.e üretimine başladı. 4 metreye kadar kargo hacmi ve 1000 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunan aracın, menzili de 170 kilometre.

Anadolu Isuzu’nun Kocaeli tesislerinde üretilen BIG.e tanıtıldı. 4 metreye kadar kargo hacmi ve 1000 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunan minik şehiriçi çözüm aracının hedefinde yıllık bin adetlik satış hacmi var. 9,4 kilovat gücündeki elektrik motoru üç farklı batarya kapasitesine sahip araç, 10,5 kilovat bataryayla 100 kilometre, 15,7 kilovat bataryayla 135 kilometre ve 21 kilovat bataryayla 170 kilometre menzile ulaştığı söyleniyor. 45 kilometre hıza ulaşan ve yüzde 70 yerlilik oranına sahip BIG.e’nin, yurt dışı ve içi pazara yılda 700 ila 1000 adet arasında satış yapması planlanıyor.

Kamyon ve otobüste payımız yüksek

Araç hakkında bilgi veren Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Kamyon ve otobüsle çok ciddi paya sahibiz ama artık bunu farklı alanlara kaydırma niyetindeyiz. Özellikle de hafif ticari araç segmentinde daha fazla yoğunlaşmak ve ürün portföyümüzü genişletmek istiyoruz. BIG.e de bunların gurur verici adımlarından biri” diye konuştu. Arıkan, BIG.e’nin yenilikçi ve çevreci küçük bir kamyon olduğunu vurgulayarak, “Bu gerçekten kamyon. Şehiriçi ulaşım sistemlerinde bu anlamda önemli ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da aynı ihtiyaç mevcut” şeklinde konuştu.