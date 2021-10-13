Isuzu modellerine bakım kampanyası

Anadolu Isuzu, Türkiye çapındaki tüm yetkili servislerinde Isuzu ticari araç sahiplerine yönelik cazip bir bakım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tüm Isuzu ticari araçlar için orijinal akü ve silecek süpürgesi yenileme olanağı, yüzde 20 indirimle sunulacak.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, müşterileri için cazip bir bakım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar Anadolu Isuzu yetkili servislerine gelen Isuzu ticari araçlar için %100 orijinal akü ve silecek süpürgelerinde geçerli yüzde 20’lik özel indirim uygulanacak. Anadolu Isuzu, daha güvenli bir sürüş için soğuk ve yağışlı iklim koşullarının etkili olacağı önümüzdeki aylara hazırlıklı olmak isteyen müşterilerini yetkili servislerine davet ediyor.