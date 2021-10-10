Matrah öncesine uygun adım marş

Otomobil fiyatları matrah artışı sonrasında bazı modellerde gerileme kaydetti. Yüzde 80 ÖTV dilimi sınırında olan modellerde o dönem 60 bin liralara yakın indirim oldu. Fakat gelinen noktada durdurulamayan kur ile birlikte fiyatlar yeniden savaş alanına döndü. Modeline göre 3 ila 15 bin liralık artışlar kaydedildi. Tabi bunların dışında matrah öncesi fiyatlara ulaşan modeller bile görüldü.
ALİ YILDIRIM
Otomotiv sektörüne kısa bir süreliğine de olsa nefes aldıran matrah artışında çember yavaş yavaş daralıyor. Fiyatların yeniden adım adım eski haline döndüğü görülürken, artan kur ve araç bulunabilirlik etkisi sürmeye devam ediyor. Sektörde yaşanan çip kaynaklı tedarik sorunu, iç pazara derin yaralar açarken öte yandan yeniden alevlenen kur fiyatları matrah artışının öncesine doğru sürüklüyor.
FİYATLAR 15 BİN LİRA ARTTI
Fiyatı düşen modellerin 2 aylık süreçte hepsi olmasa da bir kısmında sert artışlar görülürken, dilimin biraz daha aşağısında kalan modellerde 3-15 bin TL arasında fiyat farkları gerçekleşti. Hatta bazı modellerin fiyatlarında kıpırdama bile olmadı. Kur arttıkça fiyatların yükselmesi ve buna bir de ağır vergi yükü eklenmesi ulaşılabilirliği yeniden bir adım öteye taşımaya başladı. Ağustos 2021 ortasında gerçekleşen matrah artışı sonrasında bazı orta ve alt sınıf modellerin fiyatlarında iyileşme görülmüştü. Fakat o dönemde de sektör temsilcileri bunun kalıcı bir hamle olmadığını uzun vadeli bir önlem alınması gerektiğini paylaşmıştı.
BAZI MODELLER MATRAH ÖNCESİNİN BİLE ÜSTÜNE ÇIKTI
13 Ağustos 2021’de hazırladığımız liste karşısında bugün yeni fiyatlara baktığımızda bazı modellerin kat kat matrah öncesi fiyatların bile üstüne çıktığı görülürken bazılarında fark minimum düzeyde oldu. Daha önceki fiyat listemize göre baktığımızda tabloda Hyundai i20, Peugeot 208, 2008 ve Skoda Kamiq etikette matrah öncesini bile geçmiş görünüyor. Öte yandan Toyota’nın bazı modellerinde fiyat sabit kalırken, Honda Civic modelinde de aynı durum söz konusu. 13 Ağustos (8.50) döneminden bu yana dolarda yaklaşık 6’lık bir artış görülürken, euro (10.05) ise yüzde 3 değer kazandı. Bu karşın fiyatlar da yeniden şekillenmeye başladı.
|MATRAH ARTIŞI VE SONRASI OTOMOBİL FİYATLARI
|MARKA
|MODEL
|ESKİ FİYAT
|YENİ FİYAT
|EKİM 2021 FİYAT
|Fiat
|Egea 1.4 benzinli manuel Easy
|159.900 TL
|154.600 TL
|157.900 TL
|Fiat
|Egea Cross 1.6 Mjet Lounge manuel
|309.900 TL
|258.600 TL
|261.900 TL
|Renault
|Megane Sedan 1.3 TCE EDC Joy
|301.900 TL
|251.000 TL
|261.900 TL
|Hyundai
|i20 Jump 1.4 manuel
|161.623 TL
|156.017 TL
|175.308 TL
|Hyundai
|Bayon 1.0 Style DCT
|296.000 TL
|246.666 TL
|251.350 TL
|Peugeot
|208 GT 1.2 benzinli EAT8
|313.000 TL
|260.832 TL
|335.000 TL
|Peugeot
|2008 Allure Road Trip. 1.2 manuel
|289.000 TL
|240.833 TL
|376.000 TL
|Toyota
|Corolla 1.5 Dream Multidrive S
|297.400 TL
|248.100 TL
|248.100 TL
|Toyota
|Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT
|345.800 TL
|288.550 TL
|288.550 TL
|Honda
|Civic Sedan Elegance ECO
|318.000 TL
|265.000 TL
|265.288 TL
|Kia
|Sportage 1.6 benzin otomatik
|292.900 TL
|244.083 TL
|265.500 TL
|Ford
|Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123 PS
|280.500 TL
|233.750 TL
|241.000 TL
|Nissan
|Juke 1.0 benzin manuel
|291.800 TL
|243.166 TL
|260.300 TL
|Skoda
|Kamiq 1.0 DSG Elit
|302.500 TL
|252.083 TL
|324.900 TL
|Citroen
|C3 Aircross Feel Bold 1.2 benzinli EAT6
|300.000 TL
|250.000 TL
|265.000 TL
ÜRETİMDE ÇİP KAYNAKLI KAYIP 10 MİLYON ADEDİN ÜSTÜNE
Çip krizine değinen OSD Başkanı Haydar Yenigün “Cep telefonu, oyun konsolu her yerde çip kullanılıyor fakat otomobilde çok daha fazla. Örneğin eskiden araçlar çok basitti. Kaputu açardınız her şey elinizin altındaydı, analogdu. Şimdi artık her şey elektronik. Güvenlik sistemlerinin artmasıyla, elektrifikasyonun artmasıyla, bağlantılı araçların artık hayatımızın bir parçası olması nedeniyle çip sayısının ne kadar çok büyük bir ihtiyaç olduğunu anlatabilirim herhalde. Kaldı ki o kadar yüksek teknolojiye de gitmeyin, sadece ürettiğimiz araçlarda belli standartlar nedeniyle gövdenin hareketleri bile bir software tarafından kontrol ediliyor. Kapının açılması, kapanmasındaki ışığın yanması göstergedeki işaretin çıkması gibi bunların her biri bir yazılım altyapısı. Yazılımın da içinde çalışacağı hardware’de de çipler karşımıza çıkıyor. O yüzden en büyük hasarı gören sektörün otomotiv olduğunu söylemem lazım. Burada bir gelişme daha var, yılın başında okuduğumuz raporlarda dünya üretiminin yüzde 5 civarında azalabileceğini, bunun da kabaca 4,5 – 5 milyon araç olduğunu söylemiştim. Ancak geldiğimiz noktada maalesef bu sayıyı ikiyle çarpmak durumunda kalıyoruz. Yıllık üretime bakarsak 10 milyon aracın eksik üretileceği gibi bir noktaya geldik çip nedeniyle” dedi.