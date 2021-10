Matrah öncesine uygun adım marş

Çip krizine değinen OSD Başkanı Haydar Yenigün “Cep telefonu, oyun konsolu her yerde çip kullanılıyor fakat otomobilde çok daha fazla. Örneğin eskiden araçlar çok basitti. Kaputu açardınız her şey elinizin altındaydı, analogdu. Şimdi artık her şey elektronik. Güvenlik sistemlerinin artmasıyla, elektrifikasyonun artmasıyla, bağlantılı araçların artık hayatımızın bir parçası olması nedeniyle çip sayısının ne kadar çok büyük bir ihtiyaç olduğunu anlatabilirim herhalde. Kaldı ki o kadar yüksek teknolojiye de gitmeyin, sadece ürettiğimiz araçlarda belli standartlar nedeniyle gövdenin hareketleri bile bir software tarafından kontrol ediliyor. Kapının açılması, kapanmasındaki ışığın yanması göstergedeki işaretin çıkması gibi bunların her biri bir yazılım altyapısı. Yazılımın da içinde çalışacağı hardware’de de çipler karşımıza çıkıyor. O yüzden en büyük hasarı gören sektörün otomotiv olduğunu söylemem lazım. Burada bir gelişme daha var, yılın başında okuduğumuz raporlarda dünya üretiminin yüzde 5 civarında azalabileceğini, bunun da kabaca 4,5 – 5 milyon araç olduğunu söylemiştim. Ancak geldiğimiz noktada maalesef bu sayıyı ikiyle çarpmak durumunda kalıyoruz. Yıllık üretime bakarsak 10 milyon aracın eksik üretileceği gibi bir noktaya geldik çip nedeniyle” dedi.