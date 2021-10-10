Matrah öncesine uygun adım marş

Otomobil fiyatları matrah artışı sonrasında bazı modellerde gerileme kaydetti. Yüzde 80 ÖTV dilimi sınırında olan modellerde o dönem 60 bin liralara yakın indirim oldu. Fakat gelinen noktada durdurulamayan kur ile birlikte fiyatlar yeniden savaş alanına döndü. Modeline göre 3 ila 15 bin liralık artışlar kaydedildi. Tabi bunların dışında matrah öncesi fiyatlara ulaşan modeller bile görüldü.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektörüne kısa bir süreliğine de olsa nefes aldıran matrah artışında çember yavaş yavaş daralıyor. Fiyatların yeniden adım adım eski haline döndüğü görülürken, artan kur ve araç bulunabilirlik etkisi sürmeye devam ediyor. Sektörde yaşanan çip kaynaklı tedarik sorunu, iç pazara derin yaralar açarken öte yandan yeniden alevlenen kur fiyatları matrah artışının öncesine doğru sürüklüyor.

FİYATLAR 15 BİN LİRA ARTTI

Fiyatı düşen modellerin 2 aylık süreçte hepsi olmasa da bir kısmında sert artışlar görülürken, dilimin biraz daha aşağısında kalan modellerde 3-15 bin TL arasında fiyat farkları gerçekleşti. Hatta bazı modellerin fiyatlarında kıpırdama bile olmadı. Kur arttıkça fiyatların yükselmesi ve buna bir de ağır vergi yükü eklenmesi ulaşılabilirliği yeniden bir adım öteye taşımaya başladı. Ağustos 2021 ortasında gerçekleşen matrah artışı sonrasında bazı orta ve alt sınıf modellerin fiyatlarında iyileşme görülmüştü. Fakat o dönemde de sektör temsilcileri bunun kalıcı bir hamle olmadığını uzun vadeli bir önlem alınması gerektiğini paylaşmıştı.

BAZI MODELLER MATRAH ÖNCESİNİN BİLE ÜSTÜNE ÇIKTI

13 Ağustos 2021’de hazırladığımız liste karşısında bugün yeni fiyatlara baktığımızda bazı modellerin kat kat matrah öncesi fiyatların bile üstüne çıktığı görülürken bazılarında fark minimum düzeyde oldu. Daha önceki fiyat listemize göre baktığımızda tabloda Hyundai i20, Peugeot 208, 2008 ve Skoda Kamiq etikette matrah öncesini bile geçmiş görünüyor. Öte yandan Toyota’nın bazı modellerinde fiyat sabit kalırken, Honda Civic modelinde de aynı durum söz konusu. 13 Ağustos (8.50) döneminden bu yana dolarda yaklaşık 6’lık bir artış görülürken, euro (10.05) ise yüzde 3 değer kazandı. Bu karşın fiyatlar da yeniden şekillenmeye başladı.

MATRAH ARTIŞI VE SONRASI OTOMOBİL FİYATLARI MARKA MODEL ESKİ FİYAT YENİ FİYAT EKİM 2021 FİYAT Fiat Egea 1.4 benzinli manuel Easy 159.900 TL 154.600 TL 157.900 TL Fiat Egea Cross 1.6 Mjet Lounge manuel 309.900 TL 258.600 TL 261.900 TL Renault Megane Sedan 1.3 TCE EDC Joy 301.900 TL 251.000 TL 261.900 TL Hyundai i20 Jump 1.4 manuel 161.623 TL 156.017 TL 175.308 TL Hyundai Bayon 1.0 Style DCT 296.000 TL 246.666 TL 251.350 TL Peugeot 208 GT 1.2 benzinli EAT8 313.000 TL 260.832 TL 335.000 TL Peugeot 2008 Allure Road Trip. 1.2 manuel 289.000 TL 240.833 TL 376.000 TL Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S 297.400 TL 248.100 TL 248.100 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT 345.800 TL 288.550 TL 288.550 TL Honda Civic Sedan Elegance ECO 318.000 TL 265.000 TL 265.288 TL Kia Sportage 1.6 benzin otomatik 292.900 TL 244.083 TL 265.500 TL Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123 PS 280.500 TL 233.750 TL 241.000 TL Nissan Juke 1.0 benzin manuel 291.800 TL 243.166 TL 260.300 TL Skoda Kamiq 1.0 DSG Elit 302.500 TL 252.083 TL 324.900 TL Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.2 benzinli EAT6 300.000 TL 250.000 TL 265.000 TL

ÜRETİMDE ÇİP KAYNAKLI KAYIP 10 MİLYON ADEDİN ÜSTÜNE