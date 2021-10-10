2021 Formula 1 kazananı Valtteri Bottas

2021 Formula 1 sezonunun on altıncı yarışı olan Türkiye Grand Prix kazananı Mercedes-AMG Petronas Takımı pilotu Valtteri Bottas oldu. Bottas, bu sezonun ilk yarış zaferine İstanbul’da imza attı.

2021 Formula 1 sezonunun on altıncı yarışı olan Türkiye Grand Prix kazananı Mercedes-AMG Petronas Takımı pilotu Valtteri Bottas oldu. Bottas, bu sezonun ilk yarış zaferine İstanbul’da imza attı. Lewis Hamilton yarışı beşinci sırada tamamladı. Yarışın en iyi tur süresine imza atan Valtteri Bottas 26 puan alırken, Lewis Hamilton yarışı 10 puan ile tamamladı. Mercedes-AMG Petronas Takımı kazanılan bu zaferle puanını 433.5’e yükseltti.

BİR SONRAKİ YARIŞ ABD’DE

2021 Türkiye Grand Prix’si yarışın son anına kadar kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Intercity İstanbul Park’ta 20 pilot ve 10 takım damalı bayrağın altından geçti. Formula 1 2021 sezonun bir sonraki yarışı 24 Ekim tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde koşulacak.