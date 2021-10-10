Yaklaşık 10 yıllık aradan sonra Yeni Honda Accord Türkiye’de yola çıktı, peki fiyatı ne kadar olacak? Accord, Executive ve Executive+ donanım seçenekleriyle 16 Ekim 2021 tarihinde Türkiye’de satışa sunuluyor.

Yaklaşık 10 yıllık aradan sonra Yeni Honda Accord Türkiye’de yola çıktı, peki fiyatı ne kadar olacak? Uzun bir süredir beklenen model Avrupa’da çoktan yollarla buluşsa da Türkiye için biraz beklemek zorunda kaldı. Accord’un 10’uncu nesli daha alçak ve geniş duruşu, daha hafif ve sağlam yapısı, çekici görünümü ve dinamik sürüş sunan motor performansı ile dikkat çekiyor. 10’uncu nesil Honda Accord, “Her Yönüyle Prestijli” konsepti altında geliştirilirken güçlü, kaliteli ve dinamik bir performans; çekici ve gelişmiş teknolojiler ile sınıfının standartlarını belirleyen üst düzey kaliteli sedan olmak üzere üç kilit kavrama odaklanıldı.

UZAKTAN KUMANDA İLE MOTOR ÇALIŞTIRMA

Estetik iç ve dış tasarımı, gelişmiş Honda teknolojileri içeren multimedya sistemi, Honda SENSING güvenlik donanımları ve sınıfında tek olması ile öne çıkan Uzaktan Motor Çalıştırma özelliği ile yeni Accord, sınıfının iddialı modelleri arasında yerini alıyor. Honda Accord’un Executive donanım paketi 540 bin TL fiyatı ve Executive+ donanım seçeneği ise 561 bin TL fiyatı ile satışa sunulurken; Platin Beyaz, Meteor Gri, Kristal Siyah ve Kuvars Mavi olmak üzere 4 farklı rengi seçeneği ile yeni Accord, 16 Ekim 2021 tarihinde Honda bayilerinde tüketicilerle buluşuyor.

GÜRÜLTÜYÜ AZALTAN JANT

Yeni nesil Accord’un gövdesi yaklaşık yüzde 15 oranında yüksek dayanımlı çelikten imal edilirken; bu modelde ilk kez yapısal yapıştırıcı tekniği kullanılıyor. Accord’un dış tasarımında parlak süsleme ve ışık borusu şeklindeki LED stop lambaları güçlü ve dinamik görünümü destekliyor. Yeni Accord; standart LED gündüz farları (DRL), altı LED’li kısa farı, LED sinyalleri, LED stop lambaları, fren lambaları, plaka lambası ve merkezi üçüncü stop lambası dahil LED dış aydınlatma unsurları ile öne çıkıyor. Yeni Accord 17 inç ve 18 inç olmak üzere iki farklı jant ebadıyla sunulurken; Honda mühendisleriyle birlikte geliştirilen lastikler, sürüş kalitesi ile yol tutuş özelliklerini iyileştirmeye ve aynı zamanda yuvarlanma direncini azaltmaya yardımcı oluyor. Yeni Accord ile Honda ilk defa seri üretim bir otomobil modelinde gürültüyü 6dB azaltan özel jantlara yer veriyor.

GENİŞ DİZ MESAFESİ

Accord’un geniş gövdesi ve uzun aks mesafesi sonucunda geniş bir iç mekan elde edilirken; Honda’nın “Minimum makine, maksimum insan” tasarım felsefesinin de sonucu olarak geniş diz mesafesi, ferah bir iç mekan ve bagaj hacmi kullanıma sunuluyor. En sık kullanılan sistemlerin kumandaları direksiyon simidine entegre edilirken; ultra ince 7 inç TFT sürücü ekranı, sağ taraftaki büyük hız göstergesi ile birlikte sürüşle ilgili birçok önemli bilgiyi okunaklı bir şekilde iletiyor. Karakteristik Honda iç tasarım unsuru olan Soft-Touch vites kumandası da iç mekanın kalite algısını yükseltiyor. Accord’un alçak mimarili ön konsolu, üç katmanlı gösterge paneli, dinamik tasarımlı spor direksiyon simidi, renkli TFT dijital sürücü ekranı ve 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı modern ve şık bir görünüm sunuyor. Dokunma hissi uyandıran kaliteli malzemeler iç mekandaki lüks algısını artırıyor.

570 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Yeni Accord, sürücü ve yolcular için tasarlanan saklama alanlarıyla günlük hayatı kolaylaştıran ve yaşanabilir bir iç mekan sunuyor. Yeni orta konsol, sportif bir görünüm sunarken; konsolun ön kısmında akıllı telefonlar için bir saklama alanı bulunuyor. Ayrıca konsolun önünde aydınlatmalı bir şarj/veri USB bağlantı noktası ve konsolun içinde ise bir 12 voltluk bir elektrik prizi bulunuyor. Dolgulu konsol kapağı, sürücü ve ön yolcu için rahat bir kol dayama imkanı sunarken; vites konsolunun yanında kolaylıkla erişilebilecek bir noktada iki adet bardak tutucu, kol dayamanın altında da geniş bir eşya bölmesi bulunuyor. Yeni Honda Accord, 570 litre ile geniş bagaj hacmi sunarken; aynı zamanda erişimi kolay ve kullanışlı yapısıyla da kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Tek parça arka koltuk sırtlığının katlanmasıyla bagaj hacmi artırılabilirken; halı kaplı ve astarlı bagaj sunuluyor.

1.5 LİTRELİK TURBO BENZİNLİ

Yeni Accord’un 1,5 litre VTEC Turbo motoru; 5.500 d/d’de 190 PS (140 kW) güç ve 1.600-5.000 d/d aralığında 260 Nm tork üretiyor. E85 yakıtı ile uyumlu motor, yüksek yakıt verimliliği ile öne çıkıyor. Yeni Accord, 164 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ve birleşik yakıt tüketimindeki 7,3 lt/100 km (WLTP) değerleri ile fark yaratıyor. Motorda kullanılan sodyum dolgulu egzoz supapları yakıt emisyonunu azaltıyor, yakıt verimliliğinin ve gücün artmasına yardımcı oluyor. Honda Accord’da orta konsoldaki vites kolunun yanında bulunan yeşil bir ECO düğmesi standart olarak yer alırken; ECO modunu etkinleştirmek için düğmeye basıldığında, gaz kullanımı ve klima ayarları yakıt verimliliğini artırmak için değiştiriliyor. Diğer sürüş modu olan SPORT ise yine Accord’un orta konsolunda yer alan bir düğme ile etkileştiriliyor. SPORT modu seçildiğinde ise Accord daha çevik ve daha eğlenceli bir sürüş sunuyor. 4 silindirli VTEC Turbo motor ile kombine edilen Sürekli Değişken Şanzıman (CVT) gaz emirlerine anlık cevap vermesi ve yüksek verimlilik seviyesiyle öne çıkıyor.