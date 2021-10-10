Türkiye şartları için özel üretildi

Honda Accord yeniden Türkiye’de yola çıktı. Aracın Türkiye lansmanında konuşan Honda Türkiye Başkanı Tsumura “Accord’un yeniden Türkiye’de olması gerektiğine karar verdik. En uygun özellik ve donanımlardaki Accord’u üretmek için ise Ar-Ge ekibi sadece Türkiye şartlarına göre bir model yarattı. Biz de bugün bu modeli büyük bir güvenle Türkiye pazarına sunuyoruz” dedi.

Honda Türkiye’de uzun bir süre ara verdiği Accord serüvenine yeniden başladı. Markayı D segmentinde temsil eden Accord yeniden Türkiye’de yola çıktı. Honda Accord Türkiye lansmanında konuşan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura “Değişen müşteri tercihleri, rakipler, çevresel ihtiyaçlar, pazar dinamikleri gibi birçok parametreyi gözden geçirdik ve tüm bu çalışmalar ışığında Accord’un yeniden Türkiye’de olması gerektiğine karar verdik. En uygun özellik ve donanımlardaki Accord’u üretmek için ise Ar-Ge ekibi sadece Türkiye şartlarına göre bir model yarattı. Biz de bugün bu modeli büyük bir güvenle Türkiye pazarına sunuyoruz” dedi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, 2021 yılının Honda Türkiye için çok ayrı bir yeri olduğuna dikkat çekerek “Hem yeni başlangıçlar hem de rekorlarla bizim için iddialı bir yıl olacak” diye konuştu.