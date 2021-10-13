Sıfır Emisyonla 1360 km: Toyota Mirai

Toyota modelinin hidrojen yakıt hücreli aracı Mirai bir ilke daha imza attı. Mirai, tek depoyla en uzun mesafeyi kat eden hidrojen yakıt hücreli araç olarak, Guinness Dünya Rekoru unvanını elde etti.

Toyota’nın hidrojen yakıt hücreli aracı Mirai bir ilke daha imza attı. Mirai, tek depoyla en uzun mesafeyi kat eden hidrojen yakıt hücreli araç olarak, Guinness Dünya Rekoru unvanını elde etti.

5 DAKİKADA 1360 KM

Güney Kaliforniya’da gerçekleştirilen turda sadece beş dakikada dolumu gerçekleştirilen Mirai, 1360 km yol kat ederek bu rekoru kırdı. Böylece Mirai’nin rekoru, sıfır emisyonlu araçlar açısından yeni bir kilometre taşı oldu.

İlk nesli 2014’te tanıtılan ve şimdi ikinci nesliyle sunulan yakıt hücreli Mirai, teknoloji ve tasarım açısından sıfır emisyonlu araçlarda çıtayı daha da yukarıya taşıdı.

GUİNNESS DÜNYA REKORUNU KIRDI

Toyota Mirai’nin rekor denemesi Guinness Dünya Rekorları tarafından sıkı kurallara ve belgeleme prosedürlerine bağlı kalınarakyakından takip edildi. Guinness Dünya Rekorları’nın hakemi Michael Empric, Mirai’nin tankını yolculuğun hem başında hem de sonunda bir mühürle onayladı. Verimlilik odaklı bu yolculukta Mirai, egzozundan sadece su buharı salımı gerçekleştirerek hem yüksek verimlilik elde etti hem de uzun menziller kat etti.

2 GÜNLÜK YOLCULUK

Profesyonel sürücüler Wayne Gerdes ve Bob Winger tarafından gerçekleştirilen 2 günlük yolculuk, yakıt hücresi geliştirme grubuna ev sahipliği yapanToyota Teknik Merkezi’nde başladı. İlk gün 760 km civarında yol kat edildi ve ikinci gün ise 600 km daha yol kat edilerek yolculuk, toplam 1360 km ile yine Toyota’nın Teknik Merkezi’nde tamamlandı. Mirai yolculuğun sonunda 5.65 kg hidrojen tüketti ve yakıt dolumuna ihtiyaç duymadan 12 hidrojen istasyonunun yanından geçti.Standart bir içten yanmalı araç ise aynı mesafeyi 300 kg CO2 emisyonu ile gerçekleştirecekken yoğun trafik saatlerinde kullanılan Mirai yolculuğunu sıfır emisyon ile yolculuğu tamamlamış oldu.