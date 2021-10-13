Fiyatı sabitle, ay sonunda teslim al

Suzuki hibrit modelleri, sabit fiyat garantisiyle satışa devam ediyor. Suzuki SUV modeli Vitara Hibrit için ön satış uygulamasını Ekim ayında bir kez daha devreye aldı.

Suzuki, yeni bir hibrit otomobil sahibi olmak isteyenlere özel alım seçenekleri sunmaya devam ediyor. Suzuki Ekim ayında devreye aldığı ön satış uygulamasıyla da, ülkemizde 4×4 veya 4×2 çekiş seçenekleriyle sunduğu, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan, Vitara Hibrit modeli için ön satış uygulamasını devreye aldı. Bu kapsamda Vitara Hibrit için ön sipariş talebinde bulunanlar, Ekim ayı sonunda araçlarını yurt genelindeki Suzuki bayilerinden teslim alabiliyorlar.Üstelik Suzuki, ön satış uygulaması boyuncaVitara Hibrit’i sabit fiyat garantisiyle birlikte sunuyor. Suzuki Vitara Hibrit, 354 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.

HİBRİT SUV

Şehre ve doğaya uyumlu bir sürüş deneyimi oluşturmak için tasarlanan Suzuki Vitara Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile güç ve ekonomiyi bir arada sunuyor.Model; yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve beş yıl batarya garantisi ile rakiplerinden ayrılıyor. VitaraHibrit’in48V Hibrit güç-aktarma sistemi; geleneksel 12V’den daha yüksek gerilim beslemesi sayesinde, yavaşlama sırasında geri kazanılan enerji ile yakıt tüketimini azaltmak ve sürüş performansını yükseltmek için elektrikli motorun verdiği destek miktarını artırıyor. 1.4 litre, 129 PS ve 235 Nmtork üreten Boosterjet direkt enjeksiyonlu turbo motoru ise Vitara Hibrit’in tork yüklü sürüş karakterini zenginleştiriyor. 4×2 çekişli Vitara Hibrit, WLTP verilerine göre 100 km’de 5.7 litrelik ortalama yakıt tüketimi değeriyle dikkat çekerken, Vitara Hibrit 4×4 ise 100 km’de ortalama 6.2 litrelik yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Yeni nesil dört tekerlekten çekiş teknolojisi ALLGRIP ile kullanıcılara şehirde konforu, arazide ise heyecanı aynı anda sunabiliyor.

DONANIMI ZENGİN

Yetenekli SUV Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklara olanak tanıyor. 9” multimedya cihazı, 4,2” renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleriyle kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt veren Vitara Hibrit, ileri güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Suzuki VitaraHibrit’in güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.