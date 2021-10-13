Elektrikli BMW iX Türkiye’de satışa başladı. Yeni BMW iX 1.632.300 TL’den başlayan liste fiyatıyla online olarak rezerve edilebiliyor.

Elektrikli BMW iX Türkiye’de satışa başladı. BMW’nin elektrikli mobilitedeki vizyonunu temsileden ve bu alandaki en ileri eDrive teknolojisine sahip Yeni BMW iX xDrive40’ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretirken, otomobili 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede ulaştırıyor. WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 km menzile sahip Yeni BMW iXxDrive40, hem şehir içi sürüş hem de uzun mesafeler için ideal bir sürüş deneyimi sunuyor. Yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 km menzil üreten bataryalar yalnızca 40 dakikalık şarjla maksimum pil doluluğuna erişiyor. Yeni BMW iX pratik BMW Wallbox kullanılarak da tam doluluğa 8 saatten kısa sürede ulaşıyor.

KENDİ KENDİNİ ONARIYOR

Türkiye’de ilk defa Autoshow Mobility 2021 Fuarı’nda otomobil severlerin beğenisine sunulan Yeni BMW iX, inovatif çizgileriyle ve kaslı gövdesiyle SAV segmentine yeni bir yorum getiriyor. Geniş böbreklerin sembolize ettiği yeni BMW tasarımı, iX’te inovatif bir gelişimi daha kullanıcısına sunuyor. Tüm elektronik sürüş sistemlerini bir arada toplayan geniş böbrekler, 24 saat içerisinde ve oda sıcaklığında kendi kendini iyileştirebilen teknolojisiyle de fark yaratıyor. Yeni BMW iX’in kabin tasarımı ise sadece kullanıldığı zaman işlevlerini ortaya çıkaran “ShyTech” teknolojik yaklaşımını yansıtıyor. Kabin içinde BMW’nin ilk defa kullandığı, koltuk yapısına entegre edilen hoparlör seçeneği kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca BMW’nin “RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE” (Yeniden Düşün, Azalt, Yeniden Kullan ve Geri Dönüştür)” yaklaşımına bir örnek olarak doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yaygın kullanımı, iX’in üretim sürecinde sürdürülebilirliğe verilen önemi gösteriyor.

STANDART DONANIMIYLA FARK YARATIYOR

Standart olarak sunulan BMW Live Cockpit Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, SkyLounge Panorama Cam Tavan, BMW Laserlight, Kablosuz Şarj, Konfor Erişim Sistemi, 4-Bölgeli Otomatik Klima yanında Sürüş Asistanı Professional ve Park Asistanı Plus, gibi gelişmiş donanım içeriği ile otomobil, kullanıcılarına üst düzey konfor ve kişiselleştirilmiş bir deneyimi bir arada yaşatıyor. Yeni nesil BMW İşletim Sisteminin bir parçasını oluşturan ve seri üretim araçlarda ilk kez sunulan 12.3 ve 14.9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran Yeni BMW iX xDrive40 tutkunlarını heyecanlandırıyor.