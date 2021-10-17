Yeni Ford Focus Türkiye’ye ne zaman gelecek? Hibrit motor seçeneğine kavuşan modelin daha teknolojik bir alt yapıyla yola çıkacak. Oldukça cimrileşen model yakıt tüketiminde de iddialı olacak.

Yeni Ford Focus Türkiye’ye ne zaman gelecek? Hibrit motor seçeneğine kavuşan modelin daha teknolojik bir alt yapıyla yola çıkacak. Oldukça cimrileşen model yakıt tüketiminde de iddialı olacak. Ford’un “insan odaklı” tasarım felsefesinin yeni yorumuyla Focus’un dış tasarımına daha fazla güven ve cesaret getirilirken Titanium, ST-Line ve Active versiyonları daha belirgin bir yaklaşımla geliştirildi. Yeni Ford Focus, genişletilmiş Vignale paketiyle de mükemmel lüks ve seçkin tasarım detayları sunuluyor.

13,2 İNÇ’LİK YATAY EKRAN

Yeni Focus, Ford’un yeni nesil SYNC 4 teknolojisini şimdi daha çok müşteriyle tanıştırıyor. Segmentinin en büyüğü2 yeni bir 13,2 inç yatay dijital ekranla desteklenen SYNC 4, kapsamlı sürüş ve konfor özellikleriyle kullanımı kolaylaştırmak için tasarlanan sezgisel bir ara yüz içeriyor. Focus’ta ilk kez sunulan ileri sürücü destek teknolojileri arasında Kör Nokta Asistanı yer alıyor. Arkadan yaklaşan araçlar için sürücünün kör noktasını takip eden asistan, çarpışma olasılığı algılarsa sürücüyü uyarmak ve şerit değiştirme manevrasından caydırmak için ters yönde direksiyon hareketi uygulayabiliyor.

155 BEYGİRLİK HİBRİT MOTOR

Yeni Focus, yakıt tasarrufu sağlayan EcoBoost Hibrit 48 volt motor ve 155 PS’ye kadar güce sahip otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. Yedi vitesli, çift debriyajlı Powershift otomatik şanzıman, özellikle şehirlerde dur-kalk trafikte sürüşü kolaylaştırırken Focus’un bilinen sürüş keyfine hibrit güç aktarma sisteminin elektrik destekli performansıyla katkıda bulunuyor.

SW VERSİYONU DA OLACAK

Ford ayrıca, yeni Focus’un SW (station wagon) versiyonunun yük hacmini 1,653 litreye4 yükselterek pratik kullanımı geliştiriyor. Müşteri geri bildirimlerine yanıt olarak yeni bir ıslak alan, kolay temizlenen paspas ve yan yüzeyler ile yük alanının basit ve etkin bir şekilde düzenlenmesi için bir dikey ayraç sunuluyor. Ayrıca, geniş hacimli pratik bir beş kapılı hatchback seçeneği de bulunuyor.

DAHA FAZLA PERFORMANS ARAYANLARA ST

Ford, ayrıca Ford Performance tarafından geliştirilen yeni Focus ST versiyonunu da tanıttı. Sportif yeni bir dış görünüm ve alaşımlı jant tasarımları, baş döndürücü Yeşil renk seçeneği ve kurum içinde geliştirilen yeni Performans Koltuklar içeren Focus ST’nin yüksek performanslı EcoBoost benzinli motor ile beş kapılı ve SW seçenekleri sunulmaya devam ediyor.

100 KM’DE 5.2 LİTRELİK TÜKETİM

Şimdi daha fazla Focus sürücüsü, 5.2 l/100 km’den başlayan WLTP yakıt verimliliği sunan ve 117h/km’den başlayan CO2 emisyonlu yedi vitesli Powershift otomatik şanzıman seçeneğinin tanıtılmasının ardından yeni Focus’un EcoBoost Hibrit motorlarının sağladığı yakıt verimliliği ve performanstan yararlanabilecek. Yeni Focus’un 125 PS ve 155 PS güç seçenekleri bulunan 48 volt hafif hibrit 1.0 litre EcoBoost Hibrit güç aktarma organı altı vitesli manuel şanzımanıyla 5.1 l/100 km’den başlayan WLTP yakıt verimliliği ve 115g/km CO2 emisyon sağlıyor. Standart alternatörün yerini kayış tahrikli entegre marş/jeneratörün (BISG) aldığı hibrit güç aktarma organı normalde frenleme sırasında kaybedilen enerjinin geri kazanılmasını ve özel bir lityum iyon batarya paketinde depolanmasını sağlıyor. Aynı zamanda bir motor olarak da hareket edebilen BISG, aynı viteste daha uyumlu hızlanma için güç aktarma organından sağlanan toplam torku artırmak veya yakıt verimliliğini artırmak için motorun gerektirdiği iş miktarını azaltmak amacıyla tork desteği veriyor.