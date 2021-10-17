Sıfırdaki kuralların ikinci elde hükmü yok

Sıfır mı ikinci el mi? Sıfır araçlarda artan fiyatlar ve tedarik krizi, talebin ikinci ele kaymasına neden oluyor. Alım gücü her geçen gün düşen tüketiciler ikinci elde ancak 220 bin lira ortalamasında araç bakıyor. Sıfır araçta ağırlıklı talep SUV, benzinli ve otomatik tercihleri neredeyse olmazsa olmazken, ikinci elde para neye yetiyorsa o tercih ediliyor.

Sıfır mı ikinci el mi? Otomotiv sektöründe pandemiyle başlayan çip krizi tedarik sürelerini beklenenden fazla uzattı. Yaşanan krizle birlikte hedeflediği sayıları bile almakta zorlanan otomotiv distribütörleri sıfır araç sahibi olmak isteyenlere yok çekiyor. Uzayan tedarik süreleriyle birlikte aracını yenilemek isteyen tüketici beklemek istemeyince talep otomatik olarak ikinci el modellere kayıyor. ODD verilerine bakıldığında sıfır araçlarda ağırlıklı olarak motor tipini benzinli araçlar oluşturuyor. Ocak-Eylül 2021 döneminde benzinli araçların ağırlığı yüzde 70’e yaklaşırken, dizellerin payı yüzde 20’ye kadar düştü. Ayrıca şanzıman tipine bakıldığında da otomatik araçların egemenliği yüzde 75’in üzerinde. Gövde tipi de aynı süreçte hala sedanlardan yana olduğu görülürken, SUV modeller oldukça yakın takip yapıyor.

İKİNCİ ELDE TABLO DAHA FARKLI

Fakat ikinci elde durum biraz daha farklı. Veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın hazırladığı verilere göre, ikinci elde talep hala dizel araçlardan yana. En çok satan 20 ikinci el modele bakıldığında otomatik-manuel oranı hemen hemen yarı yarıya olduğu görülüyor. Ayrıca sıfır pazarda dikkat çeken SUV modellerin ikinci elde ismi bile geçmiyor. En çok satan ilk 20 ikinci el araçta, Cardata’ya göre bir tane bile SUV model yok. Sedan hükmünün devam ettiği ikinci el araçlarda takibi hatchback modeller yapıyor.

AZ YAKSIN UCUZ OLSUN YAKLAŞIMI HAKİM

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Otomotiv sektörü birçok krizi bir anda yaşıyor. Bu yüzden araç bulunurluğu oldukça düşük. Marka distribütör ne getirirse tüketici onu almak zorunda kalıyor. Markaların ithal ettiği araçların büyük bir çoğunluğu SUV. İkinci elde yelpaze çok geniş. Hala burada tüketicinin tercihi dizelden yana. SUV’lara bakıldığında fiyatlar biraz daha yüksek kalıyor. Dolayısıyla şu an ikinci elde talep A, B ve C segmentinden yana. Şu anki potansiyelde ikinci elde sıfıra nazaran daha geniş bir satış parkı var. Özellikle sıfıra ulaşamayan tüketicinin odağında hala ucuz olsun az yaksın olgusu var” dedi.

FİYATLAR YERİNE OTURDU

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, tüketicilerin şu anda bir bekleme sürecinde olduğuna, sıfır araç tedarikindeki sıkıntıların uzama sinyalleri doğrultusunda Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarında hareketli günler yaşanabileceğine dikkat çekti. İkinci el araç fiyatlarının şu anda rayına oturduğunu belirten Yalçın “Ekonomik nedenlerden ötürü tüketiciler ikinci eldeki satın alma ihtiyaçlarını bir miktar öteledi ve beklemeye geçti. Bu durum ise ikinci elde fiyatların rayına oturmasını sağladı. Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarındaki talebin kademeli olarak Aralık ortasına doğru bir seyirde artacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

EN AZ YÜZDE 12 ZAM GELİYOR

Hüsamettin Yalçın şöyle konuştu “Yaşanan gelişmeler 2022 yılının ikinci el araç pazarı açısından oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. Bunu fark eden bayi ve kurumsal ikinci el araç firmaları hatta büyük galeriler, yeni yıla hazırlık için şu anda araç toplamaya başladı. Belirli bir havuz oluşturup ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek istiyorlar. Çip krizi ve beraberinde gelen tedarik sorunları sürerken özellikle ülkemizde kur artışı da devam ediyor. Bunlara bağlı olarak yeni otomobil fiyatları yukarı doğru gidiyor. Bizim yapmış olduğumuz pazar ve bütçe analizlerinde tüm bu sebeplerden dolayı Ocak 2022’ye şu anki fiyatlardan sıfır kilometre araçlarda yüzde 12 daha fazla bedelle girileceği öngörülüyor” dedi.

İKİNCİ ELDE ORTALAMA FİYAT 220 BİN LİRA

Cardata, Ekim ayında binek ve hafif ticari araç sınıfında en çok satılan ikinci el araç modellerinin listesini de paylaştı. Buna göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başını Renault Megane çekti. Verilere göre, Ekim’de en çok satılan ikinci el araçların ortalama fiyatı 219 bin 560 TL olurken, bu araçların yüzde 60’ını sedan, yüzde 30’unu hatchback modeller oluşturdu. Sıfır mı ikinci el mi

EN ÇOK SATAN 20 ARAÇ VE İKİNCİ EL FİYATI