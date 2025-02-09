Elektrikli araçların satışı dizeli geçti

Elektrikli araç satışları dizeli geçti. Üreticiler emisyon cezalarına karşı daha çevreci modellere dönüş yapınca, pazarda eski tercihler de yerini yeni teknolojiye bıraktı.

Elektrikli araç satışları dizeli geçti. Üreticiler emisyon cezalarına karşı daha çevreci modellere dönüş yapınca, pazarda eski tercihler de yerini yeni teknolojiye bıraktı. Benzinli ve dizel araç satışları sert fren yaparken elektrikli ve elektrik destekli motorlara talep arttı. Daralan pazarın tek yükselen motor seçeneği yeni nesil enerjiler oldu. 2025 Ocak ayında bir önceki yıla göre, elektrikli araç satışlarında voltaj iyice artmaya başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, benzinli araçların pazardan aldığı pay yüzde 48,5’e, dizelin payı da yüzde 10’a düştü. Fakat hibrit araçların payı yüzde 16’dan neredeyse yüzde 30’a kadar çıktı. Elektrikli araçlar ise yüzde 10’u geçti. Geçen yılın ocak ayına göre benzinli, dizel ve otogazlı araçların satışlarında sert düşüşler kaydedildi. Hibrit ve elektriklilerde de beklentinin üzerinde artışlar görüldü. En büyük patlamayı da plug-in hibrit araçlar yaptı.

Sadece elektrikli araçlar büyüdü

Geçen yıl benzinli araç satışları 41 bin 203 adet iken bu sene aynı ayda 27 bin 130 adetler görüldü. Önceki yıla göre yüzde 34’ün üzerinde bir gerileme yaşandı. Dizel de hız kesti fakat benzinli araçlar kadar büyük kayıp yaşamadı. Geçen sene ocakta 8 bin 17 adet olan dizel araç satışları, yeni yılın ilk ayında yüzde 28 düşüş yaşayarak 5 bin 767 adede kadar geriledi. Otogazlı otomobillerin payı zaten yüzde 1’in altına inmişti. Patlama hibrit ve elektrikli araçlarda oldu. Geçen sene 10 bin 307 adet hibrit otomobilin satıldığı pazarda bu yılın ocak ayında yüzde 61,5 büyüme yaşanarak 16 bin 642 adetlere ulaşıldı. Aynı dönemde elektrikli araç satışları da yüzde 56,7 yükselerek 6 bin 225 adetleri gördü.

Talep oldukça yüksek

Bu dönemde hibrit araçlarda en büyük patlamayı plug-in hibrit araçlar yaptı. Hibrit, plug-in hibrit ve mild hibrit araçların satışları hız kesmedi. Hibrit araç satışları geçen yılın ocak ayına göre yüzde 25,9 artarak 4 bin 792 adede çıktı. Pazardan aldığı pay ise yüzde 8,6’ya ulaştı. Yılın en büyük patlaması ise plug-in hibrit araçlarda. Geçen sene sadece 109 adet satılan bu motor tipi bu sene yüzde 2023 büyüme ile 2 bin 315 adetleri gördü. Geçen yıl yüzde 1 bile olmayan pazar payı yüzde 4’lerin üzerine çıktı. Mild hibrit modellerde de yüzde 49’luk büyüme yaşandı. 9 bin 535 adede ulaşan satışlar yüzde 17’lik pazar payını da beraberinde getirdi.

İlk kez dizeli geçtiler

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Bu yıl Ocak ayı satışları 68 bin 654 adet olarak tamamlandı ve Ocak ayı ortalamalarına göre en iyi ikinci Ocak ayı gerçekleşmiş oldu. Pazarın yönünü daha sağlıklı değerlendirebilmek için ilk üç ayın sonuçlarını görmek daha anlamlı olacaktır. Ancak özellikle geçen ayın ilginç rakamlarından biri, elektrikli araçların ilk kez dizel araçların payını geçmesi oldu. Ayrıca elektrifikasyona sahip hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araçların payı yüzde 40’ın üzerine çıktı. Bu da, 2025’te bu tip yeni teknolojiye sahip araçların payının artacağı yönündeki beklentinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” dedi.