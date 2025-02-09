İhracat şimdilik iyi ama tehdit yüksek

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “İhracat cephesinde otomotiv sektörü, toplamda 37,2 milyar dolarlık bir ihracat geliri elde ederek olumlu bir performans sergilese de bunun sürdürülebilirliği bir tehdit noktası olarak karşımızda duruyor.”

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Yıl genelinde toplam araç üretimi 1 milyon 466 bin adetle, bir önceki yılın 1 milyon 570 bin adetlik üretiminin gerisinde kaldı. İhracat cephesinde otomotiv sektörü, toplamda 37,2 milyar dolarlık bir ihracat geliri elde ederek olumlu bir performans sergilese de bunun sürdürülebilirliği bir tehdit noktası olarak karşımızda duruyor. Avrupa Birliği’nin regülasyon değişiklikleri ve ana sanayilerden yeni platform ve projeler alamamamız nedeniyle 2025 yılı ihracatımızda yüzde 10’luk bir küçülme olacağını ön görüyoruz” dedi.

Yerli üretim gittikçe düşüyor

Sektörün mevcut durumunu ve geleceğe yönelik atılması gereken adımları her platformda dile getirdiklerini vurgulayan Albert Saydam, şöyle devam etti: “Otomotiv sektörü doğası gereği bugünü değil, gelecek 2-3 yılı konuşur. Bugün atılan ya da atılmayan adımların yansımaları önümüzdeki yıllarda hissedilecek. Türkiye’nin dünya genelinde araç üretiminde 12’nci sıradan 11’inci sıraya yükselmesi, önemli bir başarı olarak değerlendirilse de bu konumun korunması ve geliştirilmesi için daha büyük hedeflere yönelinmesi gerektiği net bir şekilde görülüyor. Türkiye’nin iç pazarında yaşanan ithalat oranlarındaki artış oldukça dikkat çekici. 1 milyon 285 bin adetlik iç pazarda, maalesef ithal araçların oranı yüzde 70’i bulmuş durumda. Yani yerli üretimin payı giderek azalıyor. Bu durum yerli üretim için ciddi bir tehdit oluşturuyor” diye konuştu.

İç pazar 1.5 milyonu yakalamalı

Bunun birkaç çözümünün olduğunu altını çizen Albert Saydam, “Çözüm olarak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknoloji yatırımlarını artırmak ve katma değerli üretime yönelmek gerekiyor. Ayrıca, yerli üretimin iç pazardaki payını artırmak için devlet destekli teşvik programları ve ithalatı dengeleyici düzenlemeler hayata geçirilmeli. Küresel regülasyonlara uyum sağlamak adına Ar-Ge yatırımları artırılmalı ve firmaların dijitalleşme süreçleri desteklenmelidir. Eğer Türkiye olarak daha rekabetçi olmak istiyorsak, 1.5 milyon adetlik iç pazar hedefi ve yüzde 70 yerlilik oranını yakalamalıyız. Şu anki tablo, bizim için büyük bir uyarı niteliği taşıyor. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğüne uygun bir iç pazar yaratılmalı” ifadelerini kullandı.

Rekabet gücümüzü yeniden kazanmalıyız

2025 yılında dünya genelinde üretim beklentisinin geçen yılki gibi 92 milyon 500 bin adet seviyelerinde olduğunu ifade eden Albert Saydam, “En büyük ihraç pazarımız olan Avrupa’da geçen yıla göre yüzde 2,6’lık bir düşüş ile 17 milyon 250 bin seviyelerinde üretim olması öngörülüyor. Türkiye’de üretimin 1 milyon 400 bin adede gerileyeceği tahmin edilmekte. Son 5 yılda 15’incilikten 11’inciliğe kadar yükseldik fakat bu kritik bir eşik. 10’uncu sıraya çıkabilmemiz için üretimimizi 1 milyon 400 binlik rakamlardan 2 milyon 400 binlere çıkarmamız lazım. Bu zorlu süreci aşmak için rekabet gücümüzü artırmalı, stratejik iş birlikleri geliştirerek fırsatları değerlendirmeliyiz” diye konuştu.