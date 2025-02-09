Volvo CEO’su: Zor bir yıl olacak

Volvo Cars CEO’su Jim Rowan, 2025 yılına iyi hazırlandığını ancak bu yılın otomotiv endüstrisi için zorlu bir yıl olacağının farkında olduğunu belirtti.

Volvo Cars CEO’su Jim Rowan, Euronews’e yaptığı açıklamada grubun 2025 yılına iyi hazırlandığını ancak bu yılın otomotiv endüstrisi için zorlu bir yıl olacağının farkında olduğunu belirtti. Sektör, ham madde krizi, yüksek faiz oranları, elektrikli araç satışlarının düşmesi ve ABD’nin gümrük vergisi tehdidinin bir sonucu olarak tedarik zinciri kesintileri de dahil olmak üzere devam eden fırtınalarla boğuşuyor.

Belirsizliklerle karşı karşıya olacağız

Rowan, “Küresel otomobil endüstrisi konjonktürel, yapısal, dönüşümsel ve jeopolitik olmak üzere birçok belirsizlikle karşı karşıya. Gelişmeleri izliyoruz. Gent fabrikamıza EX30 üretimini eklemek de dahil olmak üzere uzun zamandır sürdürdüğümüz araçlarımızı sattığımız yerde üretme stratejimize devam edeceğiz. Şu anda tüm odak noktamız bu yılın ilk yarısında üretimi başlatmak ve çalıştırmak” dedi.