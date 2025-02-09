En ucuz Volkswagen pazara sunuluyor. Mart ayı başında tanıtılması beklenen modelin Avrupa prömiyeri 2027 yılında yapılacak.

En ucuz Volkswagen pazara sunuluyor. Çinli üreticilerle mücadele etmek için yeni modellerini teker teker yola çıkaracak olan marka, elektrikli tarafta da atağa geçiyor. Mart ayı başında tanıtılması beklenen modelin Avrupa prömiyeri 2027 yılında yapılacak. Aracın giriş seviyesi modeli yaklaşık 20 bin euroluk bir fiyat etiketi konuşuluyor.

Hem uygun fiyatlı hem de kârlı

Marka CEO’su Thomas Schäfer, yeni modelle ilgili ilk yorumu ise şöyle: “Avrupa’dan Avrupa için uygun fiyatlı, yüksek kaliteli ve kârlı bir elektrikli Volkswagen. Bu otomotiv mühendisliğinin Şampiyonlar Ligi!” Model ailesi, modüler elektrikli tahrik (MEB) platformunun evrimindeki yeni aşamaya dayanan kompakt tamamen elektrikli araçları içeriyor. İlk yeni model, 2026’da Volkswagen’in ilk tamamen elektrikli küçük otomobili olarak bayilere ulaşması beklenen ID.2all gösteri otomobilinin üretim versiyonu olacak.