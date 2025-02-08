Avrupa lansmanı Türkiye’de yapılacak

Toyota, Hilux GR SPORT versiyonunun Avrupa lansmanını Mart ayında Türkiye’de gerçekleştirecek. Toyota Hilux’ın Hi-Cruiser, Adventure ve Invincible versiyonlarına ek olarak sunulacak 2.8 litrelik GR SPORT, Kapadokya’nın doğal güzellikleri ve zorlu parkurlarıyla bütünleşecek.

Toyota, Hilux GR SPORT versiyonunun Avrupa lansmanını Mart ayında Türkiye’de gerçekleştirecek. Toyota Hilux’ın Hi-Cruiser, Adventure ve Invincible versiyonlarına ek olarak sunulacak 2.8 litrelik GR SPORT, Kapadokya’nın doğal güzellikleri ve zorlu parkurlarıyla bütünleşecek. Marka Hilux’ın arazi yeteneklerini ve performansını bu yollarda Avrupa’dan gelen basın mensuplarına tanıtacak. 20 ülkeden 129 uluslararası basın mensubu, 204 HP gücündeki 2.8 litrelik Hilux GR SPORT’u özel teknik sürüşlerle toplam test mesafesi 100 km’yi aşacak.