Ticari mi binek mi?

Yeni Volkswagen Caddy test sürüşü yorumlar için deneyimlerimizi paylaştık. Volkswagen, yeni nesil Caddy ile binek modelleri gözüne kestirdi. Zengin donanımı, güçlü motoru ve konfor seviyesiyle yeni araç, iş için ayrı aile için ayrı otomobil satın almayı gereksiz hale getirecek özelliklere sahip.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Yeni Volkswagen Caddy test sürüşü yorumlar için deneyimlerimizi paylaştık. Tüketicinin otomobil tercihlerindeki kriterler değişti. Geçmişte bir aracın sportif ya da şık tasarımlı olması bile tercih nedeni olabilirken, günümüzde, otomobile ulaşmanın da zorlaşmasıyla birlikte tüketici daha seçici hale geldi. Bu duruma ticari araçlarda bile şahit olmak mümkün.

YENİ GOLF’TEN İZLER TAŞIYOR

Eskiden, taşıyabildiği yük kapasitesiyle yarışan hafif ticari araçlar, bugünlerde ‘ne kadar binek gibi hissettiriyor’ ise o kadar başarılı oluyor. İlk neslinden bu yana otomobilvari özellikleriyle öne çıkan Volkswagen Caddy de, yeni jenerasyonuyla, işletme sahiplerine adeta, ‘iki otomobile ihtiyacın yok’ diyor. 5’inci nesliyle yollara çıkan VW Caddy, bugüne kadarki en şık jenerasyon olarak dikkat çekiyor. Şık farları, elektrikli otomobilleri andıran ön tamponu, LED farlar ve krom ön ızgarasıyla sınıfının en iddialı tasarımlarından birine sahip. Farlardan arkaya doğru uzanan omuz çıkıntısı, şık 17 inç jantlar ve siyah ayna kapakları, araca sportif bir hava katıyor. Aracın arka tasarımı da tamamen yeni. Dik konumlu LED far grubu, büyük cam ve cama yerleştirilen yeni VW logosu, ortaya konumlu plaka ve altındaki büyük puntolu model ismi, aracı bir ticariden çok minivan gibi göstermiş. Aracın içi de dışı gibi tamamen yeni. Yeni nesil Golf platformunda üretilen aracın iç mekanı da, 8’inci nesil Golf’ten büyük izler taşıyor.

TAMAMEN DOKUNMATİK

Aracın içinde artık sadece 1-2 fiziksel tuş bulunuyor. Geri kalan tuşların tamamen dokunmatik ve bu aracın sade ve şık görünmesini sağlamış. Yeni direksiyon simidi, dijital göstergeler ve 10 inçlik multimedya ekranı, aracın teknolojik görünmesini sağlıyor. Aracın iç hacmi oldukça ferah ve koltukların eğimi de arkada oturanları bile rahat ettirecek kadar iyi ayarlanmış. Yüksek konumlu koltuklar ve geniş cam yüzeyler, minivan kullanıyormuş hissi sağlıyor. Aracı çalıştırıp yola çıktığınızda da bu his artarak devam ediyor. Sessiz sürüşü ve başarılı yol tutuş özellikleriyle yeni Caddy, gerçekten de sınıfının en iddialı modellerinden biri haline gelmiş. Aracın kaputunun altında 2 litrelik TDI ünite yer alıyor. 4 silindirli turbo beslemeli dizel ünite, artık daha güçlü ve torklu. Yeni motor fazladan 20 beygir güce (122 beygir) ve 70 nm torka (320 nm) sahip. Bu sayede çok daha akıcı bir sürüş vadeden yeni araç, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (DSG) ile konuğumuz oldu. 1576 kilogramlık otomobili 0’dan 100 km/s sürate 11.4 saniyede ulaştıran motor, ara hızlanmalarda da oldukça seri. Saatte 186 kilometre olarak açıklanan maksimum hız da oldukça başarılı bir değer.

ORTALAMA TÜKETİMİ 4.4 LİTRE

Hızlı ve sarsıntısız vites geçişleriyle öne çıkan şanzıman, aracın tüketim değerlerini de aşağı çekiyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi, farklı ölçümlemelere göre 4.4-4.9 litre. Bizim, ağırlıklı olarak şehiriçinde gerçekleştirdiğimiz sürüşlerde yol bilgisayarına yansıyan 5.7 litrelik ortalama da oldukça başarılı bir rakam. Aracın 850 kilogramlık taşıma kapasitesi ve 2 bin 556 litreye varan taşıma hacmi de sınıfının iddialı rakamlarından.

GÜVENLİKTE YOK YOK

Yeni Caddy Türkiye’de 252 bin 500 liradan (TEMMUZ 2021) başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bize konuk olan üst donanım seviyesi Style ise 316 bin 500 liralık etiket taşıyor. Araçta, 6 hava yastığı, şerit değiştirme asistanı, dijital gösterge paneli, 10 inçlik renkli dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, geri görüş kamerası, acil durum asistanı, karşı direksiyon manevrası destekli şeritte tutma sistemi, yolculuk asistanı, stop and go fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, şehir içi acil frenleme özellikli Front Assist, römork manevra sistemi ve arka çapraz trafik uyarı sistemi gibi yeni nesil güvenlik donanımları sunuluyor.