Crossover ile HB’yi birleştirdi

Yeni Citroen C4 HB test sürüşü yorumlar için ilk testleri gerçekleştirdik. Citreon, yenilediği C4 ile kompakt HB sınıfına geri döndü. Crossover’ları aratmayan tasarımıyla birden çok segmenti bir araya getiren C4, zengin donanım ve verimli motorlarıyla sınıfının dikkat çekici modelleri arasında yerini aldı.

Yeni Citroen C4 HB test sürüşü yorumlar için ilk testleri gerçekleştirdik. Otomotiv tarihinin en köklü üreticilerinden Citroen, bugüne kadar geliştirdiği farklı tasarımlara bir yenisini daha ekledi. Marka, bir süredir sessiz kaldığı kompakt hatchback (HB) pazarında yenilenen C4 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

380 LİTRELİK BAGAJ

Tasarımda sınırları zorlamayı seven Fransız marka, yeni C4 ile bilinen HB çizgilerinin ötesine geçerek, crossover’ları aratmayan bir araç ortaya çıkardı. Kaslı hatları, ilgi çekici far tasarımı ve basık tasarımın getirdiği uzunluk hissi, C4’ü sınıfının en dikkat çekici otomobillerinden biri haline getirmiş. Bu hafta dizel-otomatik versiyonuyla konuğumuz olan yeni C4, zengin donanımı ve konforuyla öne çıkıyor. Uzun motor kaputuyla dikkat çeken araç, köşelere yerleştirilmiş beşgen farları, üzerine yerleştirilen krom panjur ve logosuyla farklı bir görünüm vadediyor. Aracın arka tasarımıysa tam anlamıyla radikal. İki parçalı far grubu, bagaj kapağına entegre spoyler ve sportif tampon, Fransız mühendislerin bu işe kafa yorduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Şık jantlar ve geniş cam yüzeyler de farklı tasarımı tamamlıyor. Aracın iç tasarımı da farklı olmayı başarıyor. Büyük multimedya ekranı, dijital göstergeler ve silindir şeklinde tasarlanmış şanzıman kumandası, dikkat çekici ayrıntılar arasında. Aracın koltukları ise ayrı bir dünya. Son derece yumuşak koltukların, rahatlık konusunda çok az rakibi var. Aracın ön bölümündeki ferahlık, arkada oturanlar için de sunuluyor. Büyük camlar da iç mekanın aydınlık olmasını sağlıyor. 380 litrelik bagaj hacmi de oldukça kullanışlı.

130 BEYGİRLİK DİZEL MOTOR

Yeni C4, bize 1.5 litrelik dizel motor seçeneğiyle konuk oldu. 130 beygir güç ve 300 nm tork üreten dizel ünite, gücünü 8 ileri otomatik şanzımanla ön aksa iletiyor. 1314 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlayan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 10.6 saniyede ulaştırıyor. Şanzımanın hızlı ve sarsıntısız değişimleri sayesinde ara hızlanmalarda torku oldukça verimli kullanan araç, saatte 206 kilometre hıza kadar nefesini tutabiliyor.

ORTALAMA TÜKETİM 3.8 LİTRE

Aracın konforlu sürüşüne katkı sağlayan şanzıman, aynı zamanda tüketimin de düşük kalmasına yardımcı oluyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 3.8 litre. Bizim kullanımımızda elde ettiğimiz 5.2 litrelik ortalama da oldukça başarılı. Yumuşak süspansiyon sistemine rağmen yol tutuş yeteneği oldukça yüksek tutulan otomobil, sakin kullanımda konfor seviyesiyle şaşırtıyor.

FİYAT REKABETÇİ DONANIM ZENGİN

Citroen Türkiye, yeni C4’ü 230 bin liradan (TEMMUZ 2021) başlayan fiyatlarla satışa sundu. Bize konuk olan Shine Bold donanımlı dizel-otomatik versiyonda ise fiyat 395 bin liraya kadar yükseliyor. Zengin donanımı ve verimli motoruyla dikkat çeken yeni C4, sınıfının en iddialı modelleri arasında yerini alıyor. Aracın donanım listesinde, yeni nesil tüm güvenlik sistemleri yer alıyor.