BMW 220 Grand Coupe 2.5 milyon liradan geldi

Yeni BMW 220 Gran Coupé modeli satışa sunuldu. Araç Sport Line tasarım seçeneğiyle 2.597.800 TL, M Sport tasarım seçeneğiyle 2.826.300 TL liste fiyatı ile şubat sonundan itibaren satılacak.

Yeni BMW 220 Gran Coupé’nin 1.5 litre hacmindeki mild hybrid – benzinli motoru 170 beygir maksimum güç ve 280 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.9 saniyede ulaşıyor. Yüksek performanslı mild hybrid-benzinli motoru ile BMW’nin geleneksel saf sürüş keyfini kompakt sınıfta sunmaya devam eden Yeni BMW 220 Gran Coupé, 100 km’de ortalama 5.2 – 5.8 litre yakıt tüketimiyle güçlü ve ekonomik bir performans sunuyor.

Yeni 1 Serisi’ne benziyor

Ön kısımda farların altındaki radyatör ızgarası genişleyen ve tasarımı daha dikey çizgiler halinde yenilenen Yeni BMW 220 Gran Coupé’nin alt hava girişi de daha geniş bir yapıyla sunularak ön tasarımı yeniden yorumlandı. Arka kısım, yalnızca birkaç çizgiyle bölünen geniş yüzey yapısıyla modern ve güçlü bir görünüm kazanırken far tasarımı, Yeni 1 Serisi ile aynı olacak şekilde çentikli ve daha düz formda yenilendi. Ek olarak egzoz boruları da arka tasarıma görünmez biçimde entegre edilerek Yeni BMW 220 Gran Coupé’nin sportif ve şık detayları tamamlandı.

Donanımı dolu dolu

Park Asistanı Plus, Head-Up Display ve BMW Live Cockpit Professional ile son nesil teknolojileri sunan Donanım Paketi Professional, daha yüksek yan destekler ve daha derin oturma pozisyonu ile sportif sürüşlerde konforu artıran M Sport Tasarım Koltuklar ve M Sport Fren Diskleri, Parlak Siyah Shadow Kaplama, M Emniyet Kemerleri, M Spoiler ve M Shadow Farlar ile otomobile ekstra sportif görünüm kazandıran M Sport Pro; Yeni BMW 220 Gran Coupé’de opsiyonel olarak bulunan donanım özellikleri arasında dikkat çekiyor.