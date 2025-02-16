Hibrit modeller benzinliyi de geçecek

Dizel otomobil satışlarında olduğu gibi benzinli araçlarda da sona doğru geliniyor. Plug-in hybrid otomobillere olan talep teşvikle birlikte her geçen gün artış gösterirken Opel Türkiye Genel Müdür Yantaç, “Bir anlamda plug-in hibrit araçlara (PHEV) yönelik teşvik, bu motor seçeneğinin Türkiye’deki büyümesini destekleyecek ve kullanıcıların hibrit ve elektrikli araçlara geçişini hızlandıracaktır” dedi.

ALİ YILDIRIM

Birkaç yıl öncesine kadar iç pazarda satılan araçların ağırlığını dizel motorlu araçlar oluşturuyordu. Fakat gelinen noktada artık dizel araçların pazardaki hükmünün bittiğini onun yerini elektrikli ve benzinli araçların aldığı açık açık verilerle de ortada. Çinli üreticilerin de etkisiyle son yıllarda şarj edilebilir hibrit otomobiller de daha ulaşılabilir olmaya başladı. Bu yüzden talep bu araçlara gittikçe arttı. Bu alanda dikkat çeken Opel de şarj edilebilir hibrit motor çalışmalarına yeni Grandland ile dahil oluyor. İspanya’da gerçekleşen lansmanda konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, Avrupa pazarında bu modellerin satışına başladıklarını Türkiye için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Artık geçiş hızlanacak

Yiğit Yantaç, “Bu yıl içerisinde, elektrikli ve hibrit motorların toplam satışlarımızın yüzde 35’ini oluşturmasını hedeflemekteyiz. Şarj edilebilir hibrit Grandland versiyonumuzun da düşük emisyon stratejimiz doğrultusunda Türkiye’de satışa sunulması için çalışmalarımız devam ediyor. Bir anlamda plug-in hibrit araçlara (PHEV) yönelik teşvik, bu motor seçeneğinin Türkiye’deki büyümesini destekleyecek ve kullanıcıların hibrit ve elektrikli araçlara geçişini hızlandıracaktır” dedi. “Düşük emisyonlu modellerde düşük vergi imkanının bu tür araçlara olan talebi yüksek tutuyor” diyen Yiğit Yantaç, “Mevcut teşviklerin devamı, içten yanmalı araçlardan plug-in hibrit modellere geçişi hızlandırabilir. Tabi burada özellikle ÖTV baremi sebebiyle döviz kuru belirleyici olacaktır. ÖTV oranı yüzde 30 seviyelerinde kaldığı sürece benzinli motor seçeneklerinden PHEV motor seçeneklerine geçiş öngörüyoruz” dedi.

Satışların yüzde 45’i SUV modeller

Yiğit Yantaç, “Tüketici talepleri, uzun dönemli trende baktığımızda özellikle B-SUV ve C-SUV segmentlerine kaymaya devam ediyor. Opel olarak biz de, yenilenen Mokka ve Grandland modelleriyle ve 2025’de lansmanını yapacağımız Frontera modeli ile pazarın en büyük bölümünde tüm tüketicilere hitap eden bir ürün yelpazesi ile yer alacağız. 3 SUV modelimiz ile hem motor hem de fiyat seçenekleri olarak oldukça geniş bir bantta müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt vereceğiz. 2025 yılında toplam 70 bin adetlik satış hedefimizin yaklaşık %45’inin SUV modellerimizden gelmesini bekliyoruz. Yeni Grandland, 10 bin adetlik bir satış hedefiyle, en çok satacağımız SUV modelimiz olacak” ifadesini kullandı.