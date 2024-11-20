Chery Arizo 8 Türkiye pazarına giriyor

Chery Arizo 8 Türkiye’ye ne zaman gelecek sorusunu biz sorduk Çinli yetkililer cevapladı. 2025’in ilk çeyreğinde pazara girmesi beklenen modelin 1.6 litrelik benzinli ve 1.5 litrelik şarj edilebilir hibrit seçenekleri olacak. D segmentine yakın boyutlarıyla araç C sedan sınıfına göre fiyatlanacak.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Chery Arizo 8 Türkiye’ye ne zaman gelecek sorusunu Çinli yetkililer cevapladı. Chery Arizo 8 için gün sayıyor. Türkiye pazarına SUV modellerle hızlı bir giriş yapan marka, şimdi de ilk sedan modelini Çinli yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, 2025’in ilk çeyreğinde Türk tüketicisiyle buluşacak. Sedan sınıfında da oldukça rekabetçi bir fiyatla pazara dahil olmayı hedefleyen marka, bu segmnette kendini C sedan tarafında konumlasa da aslında D sınıfına göz kırpıyor.

UZUNLUĞU PASSAT SEDAN KADAR

Chery Arizo 8 sedanın uzunluğu 4757 mm üzerinde olacak. Genişlik ise 1832 mm olarak hesaplanırken aracın yerden yüksekliği de 1471 mm. Dingil mesafesi de 2770 mm’nin üzerinde. Bu boyutlarla otomobil Honda Civic, Toyota Corolla, Fiat Egea, Megane sedan ve hatta BMW 3 serisi, eski nesil Passat sedandan ve Skoda Superb’e oldukça yakın.

KONUMLANACAĞI SINIFTA FİYAT

2 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR

Fiyat konusunda Çinli yetkililer çok net bilgiler vermedi. Online toplantıda sorularımıza cevap veren Çinli yetkililer aracın konumlanmasının C sedan segmnetinde olacağını ifade etti. Bugün bakıldığında bu segmentte fiyat aralıkları 1.5 milyon ila 2 milyon TL arasında değişiyor. Böylece Arizo 8’in de fiyatı eğer bugünkü koşullarda gelirse bu aralıkta olabilir. Fakat şimdiden model için bir fiyat vermek oldukça zor. Dönemin kur seviyesine, vergisine ve yapılacak bir düzenlemeye göre değişim gösterebilir.

İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİYLE GELECEK

Türkiye pazarına 2 farklı motor seçeneğiyle gelmeyi planlıyor Arizo 8. Bunlardan biri 1.6 TGDI benzinli motor. 143 beygir gücünde 215 NM de tork değerine sahip. Bu motor mevcut Tiggo serilerinde hali hazırda kullanılıyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 100 km’de 5,3 litre seviyelerinde. İkinci seçenek ise PHEV. Yani şarj edilebilir hibrit motor. Burada ise yakıt tüketimi 100 km’de 4,2 litreye kadar iniyor. Elektrikli motorla birlikte aracın toplam gücü 300 beygir seviyesinde. Burada da 1.5 litrelik bir benzinli motor var. 155 beygir gücünde olan bu motora aynı zamanda 203 beygirlik elektrikli motor eşlik ediyor. Bu versiyonun menzili de 1200 kilometre seviyesinde. Sadece elektrikli motorla Chery yetkilileri aracın 105 kilometre gittiğini ifade ettiler. Bu mesafe büyük bir ihtimalle sadece şehiriçinde. Bu bataryanın dolumu da yüzde 30’dan yüzde 80’e hemen hemen 20 dakikada doluyor. Deneme sürüşlerinde bu şarj edilebilir hibrit versiyonun 1400 km yol yaptığı paylaşılmıştı.

İKİ FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ OLACAK

Chery Arrizo 8’i aslında ilk etapta iş dünyasına pazarlamayı hedefliyor. 35 yaş kuşağı markanı ilk hedefinde. İç mekanda 24,6 inç’lik bir ekrana yer verilmiş. Sony ses sistemi, 8 hoparlör, iç mekanda bolca krom kaplama Arrizo da yer alan detaylardan. Sadece benzinli versiyonda 2 donanım seçeneği var. Şarj edilebilir PHEV modelde tek donanım dolu dolu gelecek. Güvenlik tarafında da oldukça dolu. Araçta 10 hava yastığı, 18 farklı ADAS sistemi, acil fren sistemi standart. Aracın kablosuz şarj sistemi de 50W.