Peugeot 5008 yenilendi. Artık dizel motorun yer almadığı versiyonda sadece hybrid ve yüzde 100 elektrikli motor seçenekleri olacak. 3008’den 25 santim daha uzun olan otomobilin başlangıç fiyatı 2.5 milyonun üzerinde. Marka bu pazarda ilk kez 7 kişilik bir elektrikli otomobili de böylece satışa çıkarmış oldu.

Fransız üreticiyi 7 kişilik sınıfta temsil eden Peugeot 5008 yenilendi. Artık dizel motorun yer almadığı versiyonda sadece hybrid ve yüzde 100 elektrikli motor seçenekleri olacak. 3008 ile yine aynı karoser tipine sahip olan yeni 5008 sadece 25 santim daha uzun. Bu uzunluğu da 3’üncü sıra koltuklarda kullanıyor. Aracın uzunluğu nerdeyse 4.8 metreye yakın. 1.9 metrelik genişlik ve 1.7 metrenin üstünde de yüksekliğe sahip. Aynı zamanda araçta 20 inçlik jantlara da yer verilmiş.

7 KİŞİLİK DÜZENDE BAGAJ 348 LİTRE

E-5008, 7 koltuklu kullanımda 348 litre, 5 koltuklu kullanımda 916 litre ve tüm arka koltuklar katlandığında 2.232 litreye kadar geniş ve çok yönlü bir bagaj hacmi sunuyor. İkinci sıradaki koltuk minderleri 60/40 oranında kaydırılabilirken, sırtlıkları 40/20/40 oranında öne ve arkaya yatırılabiliyor. Üçüncü sırada ise 50/50 oranında öne ve arkaya yatırılabilen sırtlıklar gelişmiş bir modülerlik sağlıyor. Ayrıca tüm arka koltuklar katlandığında geniş ve tamamen düz bir alan sağlayarak 2 metrelik bir yükleme uzunluğu sunuyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 2.5 MİLYONU GEÇİYOR

Yeni 5008 1.2 Hybrid 136HP eDCS6’nın fiyatları 2.580.000 TL’den başlarken, 73 kWsa batarya kapasitesine sahip %100 elektrikli yeni E-5008’in fiyatı ise 2.750.000 TL olarak sunuluyor. Yeni 5008’de sunulan yeni nesil 136 HP’lik 1.2 PureTech benzinli ve elektrikli motor destekli hibrit versiyon, yeni eDCS6 şanzıman ile sürüş keyfi ve daha düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor. Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan E-5008’in 210 HP’lik elektrikli versiyonu ise üstün performans sunarken aynı zamanda 472 kilometreye kadar bileşik menzil (WLTP) sunabilmesiyle de öne çıkıyor.

ALLURE DONANIMDA NELER VAR?

Yeni PEUGEOT 5008 ve E-5008, Allure ve GT olmak üzere, yalın ve anlaşılması kolay bir ürün gamında, iki donanım seviyesiyle sunuluyor. Yeni 5008 Allure versiyonlarında turuncu Quartz dikişli Uzuris kumaş döşeme bulunuyor. Standart donanım, anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası, arka park sensörleri, açılır cam tavan ve elektrikli perde, LED farlar ve stop lambaları, 19 inç elmas kesim jantlar ve stepne, elektrikli ayarlanabilir ve katlanabilir yan aynalar, kablosuz şarj sistemi, iki adet 10 inç ekranlı PEUGEOT Panoramik i-Cockpit® ve PEUGEOT i-Connect® bilgi-eğlence sistemini içeriyor.

GT DONANIMDA NELER VAR?

5008 ve E-5008 GT, siyah tavanlı çift renkli boya ve Alcantara (Nappa Deri İç Döşeme GT’donanımında opsiyonel) döşemeyle sunuluyor. Allure versiyonuna ek olarak standart donanım, elektrikli versiyona özel 20 inç alaşım jantlar ve stepne, Pixel LED farlar, adaptif akıllı far sistemi (aktif uzun far), elektrikli bagaj kapağı (eller serbest), ısıtmalı ön koltuklar, Clean Cabin ve VisioPark 360°, ambiyans aydınlatması, PEUGEOT Panoramik i-Cockpit® ile 21 inç ekran, kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles ve PEUGEOT i-Connect® bilgi sistemini içeriyor. Bununla birlikte E-5008’de ısı pompası, 11kW Araca Entegre Şarj Cihazı (OBC) ve Mod 3 Şarj Kablosu (AC) elektrikli versiyonda standart olarak sunuluyor.