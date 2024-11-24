Liste fiyatı 1.8 milyon bayide 1.6 milyon

Volkswagen 4 yıl aradan sonra ilk elektrikli binek aracı ID.4 modelini Türkiye’de de satışa sundu. Avrupa’da 2020’nin son çeyreğinde satışa çıkan modelin Türkiye pazarına girmesi 2024’ün son çeyreğini buldu. Araç 52 kwh batarya ve 354 kilometre menzille 1 milyon 890 bin liralık bir liste fiyatı taşıyor. Fakat bazı bayilere gittiğinizde modelin fiyatı 1 milyon 640 bin liraya kadar düşüyor.

ALİ YILDIRIM

Volkswagen 4 yıl aradan sonra ilk elektrikli binek aracı ID.4 modelini Türkiye’de de satışa sundu. Avrupa’da 2020’nin son çeyreğinde satışa çıkan modelin Türkiye pazarına girmesi 2024’ün son çeyreğini buldu. Araç 52 kwh batarya ve 354 kilometre menzille 1 milyon 890 bin liralık bir liste fiyatı taşıyor. Fakat bazı bayilere gittiğinizde modelin fiyatı 1 milyon 640 bin liraya kadar düşüyor.

354 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

SUV tasarımıyla dikkat çeken modelde 52 kWh bir batarya görev yapıyor. Aracın menzili 354 km fakat şehir içinde 455 km’ye kadar yol gidebildiği iddia ediliyor. 145 kw güce kadar alım yapan modelin yüzde 10’dan yüzde 80’e şarjı da 25 dakika sürdüğü söyleniyor.

VERGİSİZ FİYATI 1.4 MİLYON LİRA

Araç 1.9 milyon liraya yakın bir konumda fiyatlanıyor. ID.4’ün vergisiz fiyatı 1.4 milyon lira. Standart donanımda aydınlatma LED farlarla sağlanırken, sınıfındaki üst seviye aydınlatma teknolojilerinden IQ.Light LED Matrix farlar, interaktif özellikleriyle fark yaratıyor. Koyu kırmızı renkteki LED stop farları, üç boyutlu tasarımları ile homojen ve şık bir görünüm sunuyor.

543 LİTRE BAGAJ HACMİ

4,58 metre uzunluğundaki ID.4, Volkswagen’in modüler elektrikli araç platformu (MEB) üzerine inşa edilmiş. Arka koltuk sırtlıklarının pozisyonuna göre, bagaj hacmi 543 ile 1.575 litre arasında değişebiliyor. Ayrıca, standart olarak sunulan tavan rayları, kolay açılır/kapanır bagaj kapağı “Easy Open/Close”, bagaj ağı ve bagaj ayracı gibi pratik donanımlar, kullanımda büyük kolaylık sağlıyor.

170 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ

ID.4, Türkiye’de 125 kW (170 PS) elektrikli motora sahip Pure versiyon ile müşterilerle buluşuyor. ID.4 Pure, 52 kWh net batarya kapasitesine sahip olup, WLTP birleşik çevrimine göre 354 km elektrikli menzil sunuyor. Şehir içi kullanımda ise bu menzil 455 km’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca ID.4’ü 11 kW’lık AC şarj cihazlarıyla şarj etmek mümkünken, batarya DC şarj cihazı ile maksimum 145 kW‘lık şarj kapasitesiyle yüzde 10’dan yüzde 80’e 25 dakikada şarj edilebiliyor.