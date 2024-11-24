Hyundai yeni modeli IONIQ 9’u sahneye çıkardı. Aynı akranı Kia EV9’da olduğu gibi bu versiyonda da 6 ve 7 kişilik oturma seçenekleri olacak. Araçta sunulan 110,3 kWh batarya 620 km’ye kadar menzil sunuyor.

Hyundai yeni modeli IONIQ 9’u sahneye çıkardı. Aynı akranı Kia EV9’da olduğu gibi bu versiyonda da 6 ve 7 kişilik oturma seçenekleri olacak. Zemine monte NCM lityum iyon pili, 110,3 kWh sistem enerjisi sunuyor. Böyle araç 620 km’ye kadar menzil sunabiliyor. Model, 350 kW şarj cihazı kullanarak sadece 24 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olanağı sağlıyor.

0-100 KM/S HIZLANMASI 5,2 SANİYE

Aynı zamanda platformun araçtan yüke (V2L) kolaylık özelliği ve 400V/800V çoklu şarj kabiliyeti de var. Long-Range RWD (Uzun Menzil- Arkadan İtiş) modeli, 160 kW’lık arka motorla desteklenirken buna ek olarak 70 kW’lık ön motora da sahip. Performance AWD modelleri ise hem önde hem de arkada 160 kW’lık motorlarla donatılmış. Performans modeli, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,2 saniyede ulaşırken, uzun menzilli AWD varyantı ise 6,7 saniyede ulaşıyor. Uzun Menzilli RWD versiyonu da bu hıza 9,4 saniyede ulaşıyor. Sollama gibi orta menzilli hızlanma esnasında performans modeli 80’den 120 km/s hıza sadece 3,4 saniyede ulaşıyor. Uzun Menzilli AWD varyantı ise bunu 4,8 saniyede gerçekleştirirken, Uzun Menzilli RWD versiyonu da 6,8 saniyede ulaşıyor.

FİYATI NET DEĞİL AMA EV6 4.5 MİLYON LİRA

Aracın fiyatı net değil ama EV9 4.5 milyon lira seviyesinde satılıyor. IONIQ 9 ayrıca, ikinci sıradaki döner koltuklarıyla da dikkat çekiyor. Koltuklar araç park halindeyken kendi ekseninde dönerek ikinci ve üçüncü sıradaki yolcularının birbirine bakmasını sağlıyor. Bu esnek yapılandırma özelliği, yolcular arasındaki etkileşimi ve iletişimi artırarak aracın benzersiz iç mekanının tadını çıkarmanın başka bir yolunu sunuyor.

620 LİTRE BAGAJI VAR

Üçüncü sıra koltuklar ise düz olarak katlandığında bagaj tam 1.323 litreye kadar çıkabiliyor. Üç sıra açık pozisyonda olduğundaysa 620 litreye kadar normal bir bagaj alanı sunuyor. Bu hacme ek olarak, arkadan itişli seçenekte ön bagaj 88 litre ve dört çekerdeyse 52 litre olarak veriliyor.