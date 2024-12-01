Ulaşılabilir oldu mu satıyor

İç pazarda her ne kadar elektrikli araçlara olan talebin gittikçe düştüğü algısı yapılırken, aslında gerçekleri fiyatlar belirliyor. Uzun bir süredir beklenen markalardan istenilen fiyat seviyeleri görülemeyince ibre yeniden ulaşılabilir elektrikli modellere döndü. Kia da EV3 ile tam olarak bu boşluğu doldurdu. EV3’ü 1.4 milyon lira seviyesinde bir fiyatla sunan marka iyi bir menzil de sunuyor. Kia Türkiye Genel Müdürü Ağyel “Fiyat ve uzun menzili bir araya getirince tüketicide de karşılık bulduk” dedi.

ALİ YILDIRIM

Güney Koreli üretici Kia, yeni elektrikli modeli EV3’ü İstanbul’da gerçekleşen bir toplantıda tanıttı. Öncelikli olarak fiyatı ve menziliyle dikkat çeken otomobil hakkında sorularımızı cevaplayan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel “Fiyat konusunda azda olsa destek aldık. Ve EV3 modelimizi oldukça rekabetçi fiyatlarla Türkiye pazarına sunabilmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni modelimize talep oldukça yüksek. Fiyat ve uzun menzili bir araya getirince tüketicide de karşılık bulduk. Bir anlamda özellikle bu sınıfta iyi fiyat verebiliyorsanız talep oluyor. Bizim pazarda elektrikli araçlara tüketiciler eğer fiyat uygun ise ulaşılabilir ise sahip olmak istiyor. Bu yüzden bunu başardık. Ön satış dönemindeki bütün talepler satışa döndü. İyi bir satış grafiği yakalayacağız” dedi.

772 KM MENZİLİ VAR

1 milyon 490 bin liradan satışa sunulan Kia EV3’ün 583 kilometre menzili var. Bütçeyi biraz arttırdığınızda bu menzil neredeyse 772 kilometreye kadar çıkıyor. Aynı zamanda vergiye çalım atmak amacıyla EV6’nın yeni bir versiyonu daha geldi.

EV6’DAN VERGİYE ÇALIM ATAN SEÇENEK

Daha küçük bir motorla pazara dahil olan makyajlı EV6’nın başlangıç fiyatı da 1.9 milyon lira seviyesinde. Yeni strateji hakkında bilgi veren Can Ağyel, “Plan S stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğimizi duyurmuştuk. EV6 ve EV9 bu strateji kapsamında geliştirilen ilk araçlar. EV3 ile tam elektrikli model sayımızı dörde yükselttik. Yaklaşık dört yıldır devam ettiğimiz dönüşüm yolculuğumuzu bugün EV3 ile taçlandırıyoruz” dedi.

EV4 VE EV5 DE GELECEK

Kia’nın elektrifikasyon sürecinde lider markalardan biri olduğunu söyleyen Can Ağyel, “Kia, 2030 yılında küresel ölçekte 4,3 milyon adet araç satmayı ve toplam satışlarının yüzde 40’ını elektrikli araçlardan elde etmeyi hedefliyor. Kia Türkiye olarak bizler de, 2024 yılında toplam satışlarımızın yüzde 11’ini tam elektrikli araçlarımızdan elde ettik. Gelecek yıl ise toplam satışlarımızın yüzde 45’inin tam elektrikli modellerimizden sağlanacağını öngörüyoruz. Diğer bir deyişle 2025’te 10 bin adetten fazla elektrikli araç satmayı hedefliyoruz. Amiral gemisi EV3 olacak. Gelecek yıl EV4 ve EV5’i de getireceğiz. EV3’le birlikte elektrikli Niro’nun satışı da sonlanacak” ifadelerini kullandı.

1.4 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

Kia EV3 1 milyon 490 bin 500 liradan başlayan fiyatla satışa çıkarken, EV6 ise 1 milyon 920 bin 500 lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu.