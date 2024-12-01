Şarj edilebilir Jaecoo da teşvikle gelecek

Chery, Jaecoo markasında da bu yatırım teşviğinden yararlandırmayı hedefliyor. Şarj edilebilir hibrit modellerle de ürün gamını zenginleştirecek olan marka 2025’in ilk çeyreğinde plugin hybrid Jaecoo 7 modelini de satışa sunacak.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Kısa bir süre sonra ülkede sır gibi sakladığı yatırım kararını açıklamayı hedefleyen Chery, Jaecoo markasında da bu yatırım teşviğinden yararlandırmayı hedefliyor. Kısa sürede Jaecoo markasıyla başarılı bir satış grafiğine de imza atan marka, şu an kadar Türkiye’de 3 bine yakın satış adedine ulaştı. Şarj edilebilir hibrit modellerle de ürün gamını zenginleştirecek olan marka 2025’in ilk çeyreğinde plugin hybrid Jaecoo 7 modelini de satışa sunacak.

FİYATI ŞİMDİLİK BELLİ DEĞİL

Fiyatı hakkında net bir bilgi yok fakat model mevcut plugin hybrid modellerin altına bir konumlamaya sahip olacak. Çinli yetkililerin verdiği bilgiye göre, Jaecoo’nun getirmeyi planladığı daha uygun fiyatlı J5 ve lüks modeli J8 de gelecek yıl satışa sunulması beklenen modeller arasında. Chery’nin Türkiye’ye yapmayı planladığı otomotiv yatırımıyla teşvik kapsamına girebileceği belirtilen modeller, belge alınması halinde planlanandan daha ucuz şekilde satışa sunulacak.

YATIRIM KARARI YAKINDA NETLEŞİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa’ya fabrika yatırım kararı alan BYD’nin yanı sıra birçok Çinli markayla temas halinde olduklarını belirtmişti. Başta Chery olmak üzere Türk yetkililerle üst düzey temas halinde olan markanın yakın zamanda yatırım kararını açıklaması bekleniyor.

1200 KM MENZİL VAR

ŞEHİR İÇİNDE 90 KM GİDİYOR

Şarj edilebilir hybrid model 1200 km menzile sahip olacak. Aynı zamanda 100 km’de ortalama yakıt tüketimi de 5,9 litre seviyesinde. 1.5 litrelik benzinli motorla kombine edilecek olan model, 525 NM tork değeri üretecek. Sadece elektrikle SUV model 6,3 kwh batarya ile 90 kilometre gidecek. 1.7 ton ağırlığındaki model ilk etapta 2 çeker olacak gelecek.